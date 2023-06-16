Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apakah Oatmeal Bisa Menurunkan Kolestrol dan Lebih Baik Daripada Nasi?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:45 WIB
Apakah Oatmeal Bisa Menurunkan Kolestrol dan Lebih Baik Daripada Nasi?
Oatemal (Foto: Insider)
A
A
A

OATMEAL terkenal sebagai salah satu asupan bergizi yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain memberikan efek kenyang yang lebih lama, oatmeal  juga memiliki berbagai kandungan gizi yang baik untuk kesehatan, salah satunya untuk menurunkan kolestrol.

Lantas mengapa oatmeal dipercaya bisa menurunkan kolestrol dan disebut-sebut lebih baik dari nasi?

 oats

Ternyata, oatmeal memang memiliki kandungan zat beta glucan yang dapat menurunkan kolesterol dalam darah. Selain itu, makanan ini tinggi akan serat larut yang berperan dalam menghambat penyerapan kolesterol jahat (LDL) pemicu serangan jantung dan stroke.

Meskipun orang Indonesia kerap mengandalkan nasi sebagai salah satu jenis makanan pokok, namun mengonsumsi nasi secara berlebihan ternyata dapat memicu berbagai masalah kesehatan.

Oleh karena itu, beberapa orang mengonsumsi oats sebagai pengganti nasi alias makanan pokok. Pasalnya, oatemal dinilai lebih menyehatkan karena di dalamnya terkandung nutrisi yang bisa memberi manfaat.

Meski begitu, sebelum beralih mengonsumsi oats sebagai makanan pokok, kamu dipastikan mengetahui jumlah yang tepat dalam mengonsumsi oatmeal sebagai pengganti nasi. Oats sendiri mengandung Kalori, Karbohidrat, Serat, Protein, Magnesium dan Vitamin B1.

 BACA JUGA:

Faktanya, oatmeal memang bagus digunakan sebagai pengganti nasi, asalkan kamu mengonsumsinya secara utuh. Namun, sebaiknya tetap perhatikan jenis oatmeal instan karena di dalamnya ada kandungan gula atau pemanis tambahan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/612/3143285//nasi-73bq_large.jpg
5 Karbohidrat Pengganti Nasi, Cocok Banget Buat Diet Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/611/3141463//masker_wajah-6Q4h_large.jpg
6 Masker Wajah Alami untuk Kulit Sehat dan Cerah, Bisa Bikin Sendiri di Rumah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/298/3141406//makan-vnW7_large.jpg
5 Makanan Diet Ini Cocok Disantap saat Musim Hujan, Nikmat dan Tetap Sehat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement