Apakah Oatmeal Bisa Menurunkan Kolestrol dan Lebih Baik Daripada Nasi?

OATMEAL terkenal sebagai salah satu asupan bergizi yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Selain memberikan efek kenyang yang lebih lama, oatmeal juga memiliki berbagai kandungan gizi yang baik untuk kesehatan, salah satunya untuk menurunkan kolestrol.

Lantas mengapa oatmeal dipercaya bisa menurunkan kolestrol dan disebut-sebut lebih baik dari nasi?

Ternyata, oatmeal memang memiliki kandungan zat beta glucan yang dapat menurunkan kolesterol dalam darah. Selain itu, makanan ini tinggi akan serat larut yang berperan dalam menghambat penyerapan kolesterol jahat (LDL) pemicu serangan jantung dan stroke.

Meskipun orang Indonesia kerap mengandalkan nasi sebagai salah satu jenis makanan pokok, namun mengonsumsi nasi secara berlebihan ternyata dapat memicu berbagai masalah kesehatan.

Oleh karena itu, beberapa orang mengonsumsi oats sebagai pengganti nasi alias makanan pokok. Pasalnya, oatemal dinilai lebih menyehatkan karena di dalamnya terkandung nutrisi yang bisa memberi manfaat.

Meski begitu, sebelum beralih mengonsumsi oats sebagai makanan pokok, kamu dipastikan mengetahui jumlah yang tepat dalam mengonsumsi oatmeal sebagai pengganti nasi. Oats sendiri mengandung Kalori, Karbohidrat, Serat, Protein, Magnesium dan Vitamin B1.

Faktanya, oatmeal memang bagus digunakan sebagai pengganti nasi, asalkan kamu mengonsumsinya secara utuh. Namun, sebaiknya tetap perhatikan jenis oatmeal instan karena di dalamnya ada kandungan gula atau pemanis tambahan.

