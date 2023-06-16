Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Gejala Sakit Perut Berbahaya, Salah Satunya Nyeri Terus!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:09 WIB
5 Gejala Sakit Perut Berbahaya, Salah Satunya Nyeri Terus!
Sakit perut (Foto: Freepik)
A
A
A

SAKIT perut bisa dialami oleh siapa pun, dan kapan pun. Sakit perut bisa disebabkan oleh asam lambung, diare, sembelit, kembung, dan lainnya. Atau bagi perempuan sakit perut bisa dikarenakan kram saat menstruasi.

Infeksi virus, bakteri atau parasit mempengaruhi lambung dan usus juga dapat menyebabkan sakit perut yang signifikan. Namun rata-rata sakit perut normal hanya berlangsung paling lama 1 minggu, bahkan kurang.

 sakit perut

Terdapat beberapa gejala yang membuat sakit perut itu menjadi berbahaya. Hal ini harus segera ada konsultasi dokter lebih lanjut.

 

1. Sakit perut kronis

Sakit perut konstan atau berulang. Berlangsung selama 3 bulan tau lebih.

 

2. Nyeri terus

Sakitnya semakin parah seiring berjalannya waktu. Padahal sudah mengonsumsi obat warung bahkan obat dokter.

 BACA JUGA:

3. Sakit perut disertai muntah darah

Ini harus segera mengunjungi dokter. Ditakutkan dapat membuat seseorang kekurang darah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
