Habis Makan Seafood, Ini 4 Obat Alami Guna Turunkan Kolesterol!

USAI makan seafood dalam jumlah banyak bersama teman-teman maka pernting untuk cek kolesterol. apalagi seafood mengandung kolesterol tinggi.

Padahal sudah tahu memiliki kolesterol tinggi. Lantas bagaimana cara menanggulangi kondisi kolesterol meningkat usai mengkonsumsi makanan pemicu?

Obat alami bisa menjadi pilihan bagi mereka penderita kolesterol. Secara umum kolesterol terjadi, akibat pola hidup yang tidak sehat ataupun makan sembarangan.

Lantas obat alami apa saja yang bisa menurunkan kolesterol?

1. Jahe

Jahe dipercaya sebagai ramuan herbal untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Dalam sebuah penelitian tahun 2018, terhadap 60 orang dengan hiperlipidemia, 30 orang yang menerima atau meminum 5 gram jahe setiap hari.

Bisa menurunkan kadar kolesterol LDL (jahat) sebesar 17,4 persen selama periode 3 bulan. Jahe juga efektif melawan virus pernapasan syncytial (RSV), penyebab umum infeksi pernapasan.

2. Daun Sirih

Daun yang dikenal bisa dikonsumsi sebagai jamu atau ramuan herbal, bisa mengobati kolesterol secara alami. Jadi bisa menggunakan daun sirih, dengan merebusnya dalam air sampai mendidih, dengan jumlah daun sirih yang direbus minimal 3-4 lembar.

"Efek penurun lipid dari daun sirih ada eugenol, antioksidan alami yang menetralkan radikal bebas. Eugenol selanjutnya menghambat biosintesis kolesterol di hati, dan mengurangi penyerapan lipid di usus," jelas keterangan dalam website Medline

