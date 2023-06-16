Heboh Batu Ginjal Terbesar Dunia, Begini 7 Cara Mencegahnya!

BELUM lama ini dokter militer Sri Lanka mengeluarkan sebuah batu ginjal terbesar di dunia dari seorang pensiunan tentara berusia 62 tahun. Batu ginjal yang sempat bersarang di tubuh mantan sersan Canistus Coonge itu memiliki berat 801 gram, sebesar jeruk bali.

Ukurannya lebih panjang dibandingkan dengan ginjal rata-rata yang panjangnya hanya sekitar 10 hingga 12 sentimeter.

"Pengangkatan batu ginjal terbesar dan terberat di dunia melalui operasi besar terjadi pada 1 Juni di Rumah Sakit Angkatan Darat Kolombo," kata militer Srilanka dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman News18.

Coonge mengatakan kepada TV lokal Swarnavahini, bahwa dia mengalami sakit perut sejak tahun 2020. Ia juga mengaku sempat menjalani pengobatan oral namun hal tersebut ternyata tidak cukup membantu.

Usai disarankan tim medis untuk operasi dan ditemukan batu ginjal bersarang di tubuhnya, Coonge lantas setuju untuk melakukan pengangkatan batu ginjal. Pasca operasi tersebut ia mengaku merasa lebih baik.

Lalu bagaimana cara mencegah batu ginjal?

Dikutip dari laman Boldsky, berikut ini 7 cara mencegah batu ginjal,

1. Lakukan deteksi dini

Pastikan bahwa Anda berkonsultasi dengan dokter jika merasakan sakit perut tak wajar, nyeri saat buang air kecil atau muntah tanpa sebab. Analisis urine atau scan abdomen akan membantu mendiagnosis masalah.

2. Minum banyak air putih

Hal penting yang harus Anda lakukan untuk mencegah batu ginjal adalah minum air putih cukup banyak air putih. Minum 8 gelas air putih sehari merupakan salah satu cara untuk mencegah batu ginjal. Hal ini akan meningkatkan pembentukan urine dan mengurangi kemungkinan terbentuknya batu ginjal.

3. Makan buah kaya air

Alternatif lain untuk menjaga tubuh terhidrasi di cuaca panas adalah dengan mengonsumsi buah yang memiliki kandungan kaya air. Semangka bisa dianggap sebagai salah satu di antara daftar teratas buah dengan kadar air tinggi.

4. Perhatikan makanan

Jika Anda bertanya-tanya cara mencegah batu ginjal, maka perhatikan makanan Anda. Ada banyak makanan yang bisa mencegah pembentukan batu ginjal. Dalam kelompok ini adalah makanan yang kaya akan kalsium, seperti susu dan tomat. Meningkatkan asupan kalsium akan menghasilkan pembentukan kalsium oksalat.

