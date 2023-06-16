Penderita Kolesterol, 5 Makanan Ini Aman Untuk Kamu!

PENGIDAP kolesterol tinggi harus memilih-milih makanannya agar tak semakin tinggi kolesterolnya. Apalagi kolesterol tinggi memicu penyakit berbahaya seperti jantung koroner, stroke hingga diabetes.

Kolesterol tinggi bisa disebabkan oleh banyak hal seperti obesitas, jarang berolahraga serta konsumsi makanan yang tidak sehat. Makanan tinggi lemak dan rendah serat berpotensi menaikkan kadar kolesterol.

Supaya kolesterol darah tetap stabil, kamu harus mulai disiplin mengonsumsi makanan penurun kolesterol. Terdapat berbagai macam makanan untuk menurunkan kolesterol tinggi, mulai dari sayuran, buah-buahan sampai cemilan untuk dikonsumsi sehari-hari.

Namun, pastikan apakah makanan tersebut aman untuk dikonsumsi bagi penderita kolesterol tinggi, dilihat dari kandungan nutrisi dan cara pembuatannya. Berikut 5 Makanan yang baik dikonsumsi bagi penderita kolesterol tinggi:

1. Alpukat

Alpukat kaya akan nutrisi yang menyehatkan jantung. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, serat, nutrisi fitosterol dan polifenol. Karena itu, alpukat efektif menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga kolesterol tetap seimbang.

Seperti dilansir dari Everyday Health, dalam 150 gram alpukat mengandung 14,7 gram lemak tak jenuh tunggal, yang dapat mengurangi menurunkan kadar kolesterol LDL dan menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke.

2. Ikan

Kandungan lemak omega-3 yang terkandung dalam ikan seperti asam eicosapentaenoic (EPA), adalah lemak tak jenuh ganda esensial yang ditemukan pada ikan seperti salmon, mackerel, dan sarden yang bermanfaat untuk anti-inflamasi dan menjaga kesehatan organ jantung.

Manfaat kesehatan jantung lainnya termasuk mencegah pembentukan kristal kolesterol di arteri, mengurangi peradangan, dan meningkatkan cara kerja kolesterol HDL.

BACA JUGA:

3. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan adalah sumber lemak tak jenuh yang baik, yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, terutama ketika mereka menggantikan lemak jenuh dalam makanan.Kacang juga kaya serat, yang membantu menjaga tubuh dari menyerap kolesterol dan meningkatkan ekskresi. Semua kacang cocok untuk diet penurun kolesterol yang menyehatkan jantung, termasuk diantaranya adalah kacang almond, kacang kenari, kacang pistasio, kacang mete dan kacang hezel.

BACA JUGA: