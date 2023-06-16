Apakah Konsumsi Sayur Bayam Berlebihan Bisa Picu Batu Ginjal?

BARU-BARU ini publik dihebohkan dengan temuan kasus batu ginjal terbesar oleh pria asal Sri Lanka, yakni sebesar 801 gram.

Kasus batu ginjal lantas mulai jadi sorotan. Dari sekian banyak faktor penyebab, ternyata ada salah satu makanan yang bisa memicu terbentuknya batu ginjal, salah satunya sayur bayam.

Ya, siapa sangka, di balik kelezatan dan berbagai manfaatnya untuk kesehatan, sayur bayam ternyata memiliki hubungan dengan penyakit batu ginjal. Lho kok bisa?

Nah, berikut ulasannya, dikutip dari sebuah thread yang ditulis oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr.Dana Pramudya, melalui akun Twitternya baru-baru ini.

dr.Dana menjelaskan, selain memiliki berbagai zat gizi yang penting untuk kesehatan, sayur bayam ternyata memiliki zat bernama oksalat yang bisa memicu terbentuknya batu ginjal.

“Sayuran hijau yang sehat ini memang populer dan sering muncul di meja makan kita. Tapi, pernah denger gak sih soal oksalat dalam bayam dan hubungannya dengan batu ginjal?” tulisnya, melalui akun Twitter @danapramudya.

“Oksalat itu adalah zat yang ada di beberapa makanan dan di bayam dia termasuk yang tinggi. Nah, zat ini bisa bikin batu ginjal. Kalau kebanyakan, kristal ini bisa jadi batu ginjal,” lanjutnya.

Namun, sebaiknya kamu jangan panik dulu. Pasalnya, dr.Dana memastikan meski bayam mengandung zat oksalat, kamu bisa terhindar dari risiko terkena batu ginjal asalkan mengonsumsi bayam dengan batas aman alias normal.

Terlebih, bagaimanapun juga bayam merupakan salah satu jenis sayuran hijau yang memiliki segudang nutrisi yang baik untuk kesehatan tubuh.

Meski begitu, dr.Dana mengimbau, agar seseorang yang punya risiko tinggi terkena batu ginjal, agar lebih memperhatikan porsi dalam mengonsumsi bayam atau makanan yang tinggi kandungan zat oksalatnya.

“Yang perlu diwaspadai adalah bagi kamu yang punya risiko tinggi untuk kena batu ginjal. Terutama batu oksalat,” ungkapnya.

“Kalau kamu atau keluargamu pernah kena batu ginjal, mungkin lebih baik ditakar dengan baik konsumsi bayam dan makanan lain yang banyak oksalatnya,” sambungnya.

dr.Danar lantas membagikan sedikit tips agar kita bisa tetap aman mengonsumsi bayam tanpa rasa takut dibayang-bayangi risiko batu ginjal. Salah satunya yakni minum air dengan cukup.

“Air minum bisa bantu mencegah pembentukan kristal oksalat kalsium dengan melarutkan mineral tersebut dalam urin. Jadi, jangan lupa minum,” paparnya.

