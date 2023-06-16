Parah! 40 Anak Paru-parunya Rusak Akibat Pakai Vape

SEKITAR 40 anak paru-parunya rusak atau asmanya makin parah akibat memakai vape. Chief Executive NHS Amanda Pritchard mengatakan, lonjakan semakin banyaknya anak-anak sakit akibat memakai vape sungguh mengkhawatirkan.

Dikutip dari The Sun, hal ini terjadi di tengah kekhawatiran seputar meningkatnya penggunaan rokok elektrik atau vape pada anak-anak. Royal College of Paediatrics and Child Health minggu lalu menyerukan larangan langsung penggunaan vape sekali pakai.

Pritchard mengatakan, “Sudah benar menyerukan larangan vape itu dan pemerintah harus menanggapi seruan itu dengan serius."

“Sangat memprihatinkan jumlah anak muda yang pakai vape naik hampir empat kali lipat selama dua tahun terakhir," tambahnya.

Vape harus diberi pajak baru untuk melindungi anak-anak. Juru kampanye meminta agar harga vape dinaikkan untuk melindungi anak-anak.

Apalagi belum lama ini, ada siswa di dua sekolah dilarikan ke rumah sakit setelah menggunakan vape.

