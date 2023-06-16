7 Ciri Penyakit Maag, Salah Satunya Merasa Terbakar di Perut

MAAG merupakan salah satu penyakit yang sering diidap oleh masyarakat. Saat maag kumat rasanya perut perih dan nyeri.

Maag atau Dispepsia fungsional memang sering terjadi dan sebaiknya tak dianggap remeh, sebab bisa berlangsung lama, walau tanda dan gejala sebagian besar bersifat intermiten (berselang).

Maag sendiri diartikan sebagai rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung. Rasa nyeri dan tak nyaman ini, diakibatkan dari berbagai kondisi. Maag disebutkan bukan termasuk penyakit, melainkan gejala dari penyakit.

Meski relatif mudah disembuhkan, tapi maag juga bisa berkelanjutan jadi kondisi yang parah. Maka dari itu, ciri-cirinya sakit maag harus diketahui, sehingga jika mengalaminya bisa langsung tersadar dan ditangani dengan cepat serta tepat.

Ciri-ciri maag yang perlu diketahui tersebut, seperti dilansir dari Mayo Clinic,

1. Cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan usai makan

2. Ada rasa sakit atau terbakar di perut

3. Kembung di perut bagian atas dan sendawa berlebihan, atau mual setelah makan

4. Nyeri di perut, yang terkadang terjadi tidak berhubungan dengan makan atau bisa berkurang (rasa nyerinya) dengan makan