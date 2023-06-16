Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sering Muncul Memar di Tubuh, Awas Gejala Kanker Darah!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:22 WIB
Sering Muncul Memar di Tubuh, Awas Gejala Kanker Darah!
Memar Foto: (Cureskin)
A
A
A

JIKA tubuh sering muncul memar, maka jangan diabaikan. Namun kamu juga jangan langsung mikir hal-hal mistis seperti dijilat jin.

Bisa jadi kondisi memar di tubuh merupakan gejala penyakit, salah satunya adalah kanker darah. Oleh karena itu sebaiknya memang ke dokter jika sering muncul memar atau lebam tanpa sebab.

 memar

Kanker darah atau kanker hematologi merupakan sebuah kondisi sel darah menjadi abnormal dan tak terkendali. Dilansir dari Cancer Center, kanker darah bermula di sumsum tulang dimana sel darah diproduksi.

Sel-sel darah abnormal tentu akan menganggu fungsi dari sel darah normal yang berfungsi melawan infeksi dan menghasilkan sel baru. Kondisi ini tentunya bisa mempengaruhi fungsi dari organ tubuh yang lain.

 BACA JUGA:

Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai kanker darah, berikut gejala, penyebab, faktor resiko, dan pengobatannya.

 BACA JUGA:

Kanker darah memiliki gejala yang beragam. Meski demikian, dilansir dari Blood Cancer, pasien kanker darah mungkin akan mengalami gejala umum,

-Muncul memar-memar

-Penurunan berat badan secara drastis tanpa sebab

-Mengalami sesak nafas

-Keringat yang keluar secara berlebihan di malam hari

-Sering mengalami infeksi

-Demam

-Tulang, persendian, dan perut terasa nyeri

-Sering kelelahan

-Wajah pucat

-Tak nafsu makan

Halaman:
1 2
      
