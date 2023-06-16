6 Kebiasaan yang Bisa Merusak Ginjal, Salah Satunya Terlalu Banyak Konsumsi Garam!

GINJAL merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting. Oleh karena itu kesehatan ginjal harus terus dijaga. Nah, terdapat sejumlah kebiasaan yang bisa merusak ginjal.

Apalagi ginjal merupakan salah satu organ dalam tubuh yang memiliki fungsi penting, salah satunya untuk menyaring racun di dalam tubuh.

Apabila organ ginjal mengalami kerusakan, maka kondisi tersebut akan berdampak buruk bagi kesehatan. Sejumlah kebiasaan buruk yang kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi penyebab ginjal rusak, antara lain,

1. Malas minum air putih

Ginjal perlu asupan air. Tidak minum cukup air alias malas minum dapat menyebabkan ginjal bekerja terlalu keras dan akhirnya bisa merusak fungsinya.

2. Menahan pipis

Tubuh perlu mengeluarkan racun-racunnya di dalam tubuh. Menyimpan urin terlalu lama, alias menahan pipis dapat merusak ginjal. Oleh karena itu, jika Anda ingin pipis maka segera lakukan, jangan ditahan!

3. Diet protein tinggi

Konsumsin makanan yang mengandung protein tinggi dapat merusak ginjal dan akhirnya dapat membuat ginjal bekerja keras. Bila terjadi terus menerus, hal ini dapat membuat kerja ginjal aus.

4. Merokok

Penumpukan racun di dalam tubuh akibat rokok, bisa berdampak pula pada kerja ginjal. Merokok secara berlebihan memberi dampak pada kerusakan ginjal permanen dengan cepat.

