8 Rekomendasi Tempat Berburu Oleh-Oleh Paling Terkenal di Amerika Serikat

REKOMENDASI tempat belanja oleh-oleh terkenal di Amerika Serikat ini perlu diketahui traveler.

Ya, Negeri Paman Sam menjadi salah satu negara yang kerap menjadi rujukan saat berada di Benua Merah.

Negara yang memiliki ragam tempat wisata menarik ini tak pernah sepi pengunjung. Tak hanya berkunjung di landmark Amerika Serikat, banyak wisatawan yang menghabiskan waktu di Disneyland bahkan Hollywood Sign.

Selain berkunjung ke tempat-tempat tersebut, tentunya tak afdol jika tak membeli buah tangan untuk sanak saudara. Di Amerika Serikat sendiri ada beberapa lokasi pusat belanja oleh-oleh yang terkenal.

Lantas, mana saja lokasi tempat belanja oleh-oleh terkenal di Amerika Serikat? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman okezone berikut ini.

1. Madison Avenue

New York adalah salah satu kota yang kerap menjadi jujukan utama dan pertama saat bertandang di Amerika Serikat. Banyak orang menyebut kota ini sebagai surga belanja, khususnya di tempat belanja Madison Avenue New York.

Madison Avenue (Foto: NYPost)

Tempat belanja satu ini sangat strategis sebab berada di tengah kota New York. Madison Avenue sendiri menjadi destinasi wisata utama bagi setiap wisatawan yang datang ke New York dan gila belanja.

Siapapun yang memasuki area ini akan dengan mudah mendapatkan butik-butik branded terkenal seperti Armani, Donna Karan, Dior, Prada, Etro, Ralph Lauren, dan lain sebagainya.

2. Sawgrass Mills

Sawgrass Mills termasuk juga kawasan tempat belanja yang ramai. Terdapat 350 buah toko yang menawarkan beragam merek terkenal.

Setiap toko menawarkan koleksinya yang berkualitas dan tentu saja hanya dari brand-brand ternama di seluruh dunia seperti Burberry, David Yurman, Ferragamo dan lain sebagainya.

Sawgrass Mills (Foto: Google/Alex Jorge)

3. Mall of America

Mall of America sebagai pusat perbelanjaan dengan 520 toko itu, tidak hanya ramai dikunjungi oleh orang dewasa yang gemar berbelanja, namun juga ada anak-anak yang terlihat meramaikan tempat ini.

Bagaimana tidak, pusat perbelanjaan ini menyediakan ruang bermain khusus untuk anak-anak.