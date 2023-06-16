Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serunya Isi Liburan Sekolah Bareng Puluhan Kucing, Cocok buat Pencinta Anabul

Indira Arri , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |14:02 WIB
Serunya Isi Liburan Sekolah Bareng Puluhan Kucing, Cocok buat Pencinta Anabul
Kucing Ragdoll (Foto: iStock)
A
A
A

DESTINASI wisata edukasi kerap menjadi pilihan anak-anak saat mengisi masa liburan sekolah.

Salah satu tempat menarik yang cocok dikunjungi untuk sang buah hati dalam mengisi liburan mereka ialah World of Cats yang mengusung konsep pameran kucing.

Wisata edukasi ini bisa dikatakan terbilang baru, seru dan mengasyikkan. Lokasinya berada di Komplek Pertokoan Central Parkir, Jalan Patih Jelantik, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Manajer World of Cats, Vinky Amelia menjelaskan, dibukanya tempat wisata ini berawal dari kecintaan sang pemilik terhadap kucing.

Pengunjung World of Cats

Pengunjung World of Cats (Foto: Andyni Sabrna Putri)

Keberadaan World of Cats sendiri kata dia, bertujuan mengenalkan lebih dekat pengunjung kepada kucing dari berbagai ras. Di tempat ini juga tersedia 40 ekor kucing, baik lokal maupun berbagai ras.

"Ada dari jenis Persia, Rusia, Menkun, Benggal, Shorthair, yang lokal juga ada,” ucap Vinky kepada MPI.

Bukan semata-mata sebagai tempat hiburan bagi anak-anak maupun dewasa, pameran kucing ini juga berperan sebagai ruang edukasi bagi masyarakat yang ingin mengenali kepribadian kucing maupun terapi bagi mereka yang fobia atau takut terhadap hewan berbulu menggemaskan ini.

“Di sini juga bisa didatangi orang yang mencintai kucing tapi tidak bisa memelihara kucing misalnya karena alergi, mereka bisa main ke sini dengan bebas. Tempat ini juga melatih cat therapy, orang yang takut dengan kucing. Yang awalnya tidak suka kucing, tapi perlahan bisa menyayangi kucing," sebutnya.

Halaman:
1 2
      
