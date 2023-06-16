Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan ke Denmark, Jangan Lupa Beli 10 Oleh-Oleh Khas Ini!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:03 WIB
Liburan ke Denmark, Jangan Lupa Beli 10 Oleh-Oleh Khas Ini!
Ilustrasi lego, bisa dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke Denmark. (Freepik)
JIKA berkunjung ke Denmark, pastikan membeli oleh-oleh khasnya untuk keluarga tercinta. Ada 10 rekomendasi buah tangan dari negara di Eropa Utara itu.

Traveler yang datang ke Denmark dapat menemukan berbagai toko souvenir Kopenhagen, terutama di Strøget dan di sekitar Kongens Nytorv.

Beberapa toko dapat dikunjungi seperti Welcome Giftshop & Souvenirs di Kongens Nytorv yang menjual oleh-oleh desain. Kemudian Magasin du Nord, department store terkenal di Kopenhagen, Flying Tiger Copenhagen, Illums Bolighus, Søsterne Grene, dan lainnya.

Berikut pilihanoleh-oleh khas Denmark.

1. Lego

Sebagai negara produsen Lego terbesar, rasanya tidak afdal jika tidak membawa Lego sebagian oleh-oleh. Mainan ini diproduksi pada tahun 1949 dan menjadi mainan populer di dunia.

 Ilustrasi

Anda dapat mengunjungi Strøget (Vimmelskaftet 37) untuk mendapatkan Lego dengan harga murah.

2. Toms Chocolates & Candy 

Toms Chocolates & Candy paling populer di Denmark. Cokelat ini mirip dengan Cadbury dari Inggris. Hanya saja Toms Chocolates & Candy memiliki bentuk yang unik. Coklat Denmark ini berbentuk kura-kura dengan karamel rum encer di dalamnya.

3. Danzka Vodka

Danzka terkenal sebagai produsen vodka sejak tahun 1989 di Denmark. Berbeda dari vodka pada umumnya, Danzka Vodka berasal dari gandum yang melewati proses penyulingan.

4. Perhiasan Viking

Banyak sekali museum Denmark yang memajang pernak pernik viking. Jika berkunjung ke museum viking, ada baiknya membawa pulang replika dan perhiasan viking.

 

5. Buku Kecil Hygge

Buku Kecil Hygge oleh Meik Wiking memperkenalkan tentang kehidupan Skandinavia kepada pembaca. Membeli buku ini sama saja membawa Denmark ke rumah Anda.

6. Syal Khas Denmark

Syal menjadi aksesoris yang sangat berharga saat berkunjung ke Denmark. Hampir semua orang mengenakan syal untuk melindungi diri dari suhu dingin. Desain syal dengan warna-warna unik dapat menjadi opsi oleh-oleh selanjutnya.

Halaman:
1 2
      
