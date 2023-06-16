Maskapai Bikin Terobosan Baru, Penerbangan Jarak Jauh Bebas Jet Lag

MASKAPAI Qantas akan membuat terobosan baru untuk penerbangan jarak jauh yang belum pernah digunakan oleh maskapai lain di dunia. Bahkan, dengan pembaruan tersebut jet lag yang dialami penumpang bisa berkurang dalam dua hingga empat hari. Hal tersebut disampaikan langsung oleh CEO Qantas, Alan Joyce.

Perubahan yang cukup mengejutkan dari terobosan tersebut adalah soal usulan Qantas yang akan menyalakan lampu kabin selama 10 jam selama penerbangan antarbenua. Hal itu bertujuan untuk penyelarasan dengan zona waktu tujuan penumpang.

Dikutip dari News.com.au, Sabtu (17/06/2023), Joyce mengatakan bahwa penumpang yang ingin tidur selama penerbangan harus mengenakan penutup mata.

BACA JUGA:

Rencananya cara terbang ini akan dikenalkan pada tahun 2025 mendatang, tepatnya pada penerbangan non-stop Airbus A350 “Project Sunrise” Qantas dari Sydney ke New York dan London. Penerbangan selama 19 jam dari Australia ke NYC akan menjadi penerbangan terpanjang di dunia.

Berikut adalah rencana perubahan yang akan dilakukan oleh Maskapai Qantas.

Terobosan atasi jet lag

Jet lag adalah salah satu momok menakutkan, pun bagi para pengguna transportasi udara internasional Australia. Untuk rute jarak jauh, biasanya dibutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk pulih.

Tetapi maskapai penerbangan tidak membantu masalah dengan langsung memberi makan penumpang, dan mematikan lampu. Sebenarnya hal tersebut sering kali membuat ritme sirkadian penumpang tetap terikat dengan zona waktu tempat mereka berangkat daripada tempat yang mereka tuju.

BACA JUGA:

“Berpindah dari New York ke Sydney, jet lag bisa menjadi sangat buruk karena jam tubuh Anda tidak tahu apakah harus menyesuaikan dengan memajukan (waktu) atau menunda, dan sulit untuk dipulihkan,” kata Dr. Svetlana. Postnova, spesialis tidur di University of Charles Perkins Centre (CPC) Sydney.

CPC sendiri telah bekerja sama dengan maskapai Qantas untuk membahas cara melawan jet lag selama penerbangan.

Untuk penerbangan dari New York menuju Sydney, Qantas memperkenalkan banyak trik kecil agar penumpang dapat tidur lebih lama tanpa gangguan dalam penerbangan, sehingga mereka bangun saat penerbangan mendarat sekitar waktu fajar di Sydney.

Teknik baru di dunia penerbangan

“Para ilmuwan telah membantu kami dalam pencahayaan dan makanan apa yang kami sajikan untuk membuat penumpang tetap terjaga, dan kemudian membantu mereka tidur,” kata Joyce.

Dia menambahkan tidak ada saingan Qantas yang berani mengambil langkah seberani itu. Qantas dan para ilmuwan dari Sydney Uni menemukan kombinasi dari perubahan waktu makan, waktu tidur dan olahraga ringan dapat mengurangi antara dua dan empat hari pemulihan jet lag.