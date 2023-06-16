Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Kalajengking Raksasa yang Sangat Mengerikan di Dunia, Sengatannya Mematikan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |14:00 WIB
5 Kalajengking Raksasa yang Sangat Mengerikan di Dunia, Sengatannya Mematikan
Kalajengking hutan atau giant forest scorpio. (Foto: insectphysiologicalecology.org)
A
A
A

KALAJENGKING merupakan hewan berbahaya karena bagian belakang tubuhnya sangat berbisa. Kalajengkin akan menggunakan ekornya tersebut untuk melumpuhkan lawan jika sudah terancam.

Kalajengking dapat membunuh mangsanya melalui sengatnya itu. Dia dapat saling bersaing dengan sesamanya untuk menunjukan siapa paling tangguh.

Berikut 5 kalajengking raksasa atau terbesar di dunia.

1. Giant Forest Scorpion

Giant forest scorpion adalah kalajengking terbesar di dunia. Ukuran kalajengking hutan raksasa ini mencapai 23 cm dengan berat 2 ons.

 Ilustrasi

Ilustrasi kalajengking (Shutterstock)

Kalajengking tersebut umumnya berwarna hitam, beberapa komplotan berwarna coklat tua. Kalajengking hutan raksasa banyak ditemukan di wilayah Asia seperti Sri Lanka dan India. Mereka memakan berbagai serangga yang ditemuinya.

2. Rock Scorpion

Rock Scorpion biasa juga dikenal dengan kalajengking batu. Kalajengking ini banyak ditemukan di wilayah Afrika Selatan. Disebut sebagai kalajengking batu, karena mereka hidup di bebatuan. Tubuhnya yang ramping memudahkan mereka menyelinap di bebatuan.

Ukuran kalajengking batu mencapai 21 cm. Karakteristik kalajengking batu yaitu, berwarna coklat dan terdapat benjolan pada punggungnya.

Ekor kalajengking batu juga jauh lebih tipis dari kalajengking lainnya.

3. Emperor Scorpion

Kalajengking terbesar di dunia selanjutnya adalah Emperor Scorpion. Kalajengking dengan ukuran 20 cm berasal dari Afrika Barat. Kawanan mereka banyak ditemukan di sabana. Kendati demikian, kalajengking ini lebih suka tinggal hutan hujan.

Sekilas, emperor scorpion atau kalajengking kaisar mirip dengan kalajengking hutan Malaysia. Bedanya, ukuran kalajengking kaisar jauh lebih besar. Walau ukurannya besar, mereka termausk kalajengking yang jinak.

