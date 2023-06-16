Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Aneh tapi Nyata, Ini Satu-satunya Negara di Dunia yang Tanpa Nyamuk!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |04:03 WIB
Aneh tapi Nyata, Ini Satu-satunya Negara di Dunia yang Tanpa Nyamuk!
Ilustrasi nyamuk. (Foto: Shutterstock)
NYAMUK sering dianggap serangga yang mengganggu dan membawa virus penyakit, sehingga banyak orang ingin membasminya dengan berbagai cara. Tapi, ada negara di dunia yang sama sekali tak ada nyamuk.

Ya, Islandia. Negara di kawasan Kutub Utara tersebut memang super dingin sehingga tak ada nyamuk yang hidup di sana. Berbeda dengan Indonesia yang iklim tropis sehingga nyamuk mudah berkembang biak.

 BACA JUGA:

Dari 1.300 jenis serangga, hanya nyamuk yang tidak ada di Islandia. Padahal negara tersebut juga ada danau dan kolam yang lazim jadi tempat bersarang nyamuk. Tapi, percuma saja karena tak nyamuk yang bertahan di situ.

 

Suhu di Islandia tidak memungkinkan nyamuk untuk hidup. Titik beku di Islandia dapat mencapai -38 C. Suhu yang sangat dingin ini membuat nyamuk sulit berkembang biak.

 BACA JUGA:

Sejatinya nyamuk dapat hidup di negara dengan titik terendah, seperti di Arketik. Hanya saja, nyamuk tidak dapat menyesuaikan diri di Islandia.

Islandia melewati tiga musim di negaranya sepanjang tahun. Mulai dari es membeku hingga mencair. Iklim yang tidak stabil menyulitkan keberlangsungan hidup nyamuk.

Halaman:
1 2
      
