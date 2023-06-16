Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Palung Jawa, Titik Terdalam Indonesia Hasil Tumbukan 2 Lempeng Bumi

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |10:00 WIB
Mengenal Palung Jawa, Titik Terdalam Indonesia Hasil Tumbukan 2 Lempeng Bumi
Ilustrasi palung. (Foto: Scientific American)
PALUNG Jawa merupakan palung terdalam kedua di Indonesia setelah Palung Weber di Laut Banda, Kepulauan Maluku. Letak Palung Jawa atau Palung Ganda Sunda di bagian timur Samudera Hindia.

Melansir dari Britannica, Palung Jawa kedalamannya mencapai 7.450 meter. Letak pesisnya di lepas pantai barat daya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.

 BACA JUGA:

Tekanan air di Palung Jawa sekitar 11.000 PSI hampir 1000 kali lipat tekanan air di permukaan. Tingginya tekanan di palung ini menyulitkan penyelam untuk menjelajahi wilayah Palung Jawa.

Palung Jawa terbentuk melalui proses subduksi atau tumbukan antara lempeng tektonik Indo-Australia dengan Eurasia.

 BACA JUGA:

Lempeng tektonik Indo-Australia bersifat lentur, sementara lempeng Eurasia sangat kaku. Oleh karena itu, tumbukan kedua lempeng ini menimbulkan cekungan serta palung.

Bagian bawah Palung Jawa terdiri dari tiga jenis sedimen yakni cairan kapur, sedimen tanah liat, dan abu vulkanik. Massa air bertekanan tinggi di wilayah ini mengandung oksigen dan salinitas.

Halaman:
1 2
      
