HOME WOMEN TRAVEL

Cara ke PRJ 2023 Naik Bus Transjakarta, Berikut Rute dan Jam Operasionalnya

Novie Fauziah , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |08:00 WIB
Cara ke PRJ 2023 Naik Bus Transjakarta, Berikut Rute dan Jam Operasionalnya
Bus Transjakarta. (Foto: ANTARA)




PEKAN Raya Jakarta atau PRJ 2023 digelar hingga 16 Juli di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk menuju ke festival tersebut, bisa menggunakan bus TransJakarta.

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) menyediakan armadanya selama PRJ atau Jakarta Fair berlangsung.

Pekan Raya Jakarta adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dalam event tahunan untuk memeriahkan HUT Jakarta ini, ada atraksi seru yang dihadirkan.

Nah berikut ini adalah jam operasional hingga cara menggunakannya ke Pekan Raya Jakarta 2023 menggunakan bus TransJakarta.

1. Jam Operasional

Senin sampai Jumat pukul 15.00-23.00 WIB

Sabtu dan Minggu pukul 09.00-24.00 WIB

2. Rute TransJakarta ke Pekan Raya Jakarta

Rute 1: PGC 1 menuju halte pintu 2 JIEXPO Kemayoran.

Rute 2: Matraman Baru menuju JIEXPO Kemayoran.

Rute 3: Pulo Gadung 1 menuju JIEXPO Kemayoran.

Rute 2C: Balaikota menuju JIEXPO Kemayoran.

