HOME WOMEN TRAVEL

Viral Driver Ojol Dapat Duit Sejuta Usai Ikhlaskan Rp5.000, Fasih Bahasa Inggris Bikin Kagum!

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:30 WIB
Viral Driver Ojol Dapat Duit Sejuta Usai Ikhlaskan Rp5.000, Fasih Bahasa Inggris Bikin Kagum!
Driver ojek online di Bali fasih berbahasa Inggris (Foto: Instagram/@wadahviral.id)
BAGI warga Bali, mendengar percakapan berbahasa Inggris sudah menjadi hal biasa. Apalagi Bali merupakan salah satu destinasi liburan favorit turis internasional. Karenanya, tak jarang warga Bali yang fasih berbahasa Inggris karena dukungan lingkungannya.

Salah satunya adalah seorang driver ojek online (ojol) yang viral di media sosial karena kemampuan berbahasa Inggrisnya yang mumpuni.

Dalam sebuah video yang dibagikan akun Instagram @wadahviral.id, terlihat seorang driver ojek online atau ojol yang mengantar pesanan turis yang tidak disebutkan namanya.

Namun, saat hendak membayar, ternyata uang yang dimiliki turis tersebut kurang dari jumlah yang seharusnya.

Driver Ojol di Bali

(Foto: Instagram/@wadahviral.id)

“Saya hanya punya lima puluh. Apa itu tidak apa-apa?” tanya turis tersebut dalam bahasa Inggris sambil menunjukkan selembar uang pecahan Rp50 ribu.

Tanpa berpikir panjang, driver ojol langsung mengiyakan dan menerima uang yang diserahkan oleh pelanggannya. Sebagai informasi, harga yang seharusnya dibayar oleh turis tersebut adalah Rp55.000.

“Lima puluh? Ya, tak apa,” jawabnya juga dalam bahasa Inggris.

Turis tersebut mengucapkan terima kasih beberapa kali melihat kebaikan driver yang mengantar pesanannya.

Kemudian dia mengeluarkan tiga lembar kertas berukuran kecil yang berisi deretan angka, dan menyuruh driver untuk memilih salah satunya.



