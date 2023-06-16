7 Hewan yang Bisa Habisi Ular Anaconda, Sang Predator Buas Berjuluk Monster Amazon

TERDAPAT setidaknya 7 hewan yang bisa menaklukkan anaconda, sang monster Amazon yang banyak ditakuti.

Meski beratnya mencapai ratusan kilogram ternyata ular raksasa ini bisa dikalahkan dengan mudah loh!

Anaconda banyak ditemukan di hutan tropis Amerika dan mampu hidup di dalam air. Berkat kemampuan tersebut hewan ini mampu melumpuhkan mangsanya begitu saja.

Sudah banyak kasus penjelajah hutan Amazon ditemukan tewas dimangsa oleh anaconda.

Kendati demikian, ular anaconda bukan makhluk tidak bisa dikalahkan. Ada beberapa hewan lain yang mampu mengalahkan ular raksasa ini.

Berikut Okezone rangkumkan deretan hewan yang bisa jadi lawan sepadan bagi sang predator hutan Amazon.

1. Singa

Singa dikenal sebagai raja hutang yang tidak mau kalah.Walau berbeda secara fisik dengan anaconda, nyatanya singa bisa menghabisi anaconda dengan gigitan dan cakarnya.

Harimau Sumatera (Foto: Jungle Dragon)

2. Harimau

Harimau sebagai kucing besar mampu melumpuhkan anaconda dengan gigitannya. Sebagai hewan yang memiliki insting cerdas, harimau akan memangsa anaconda mulai dari kepala dengan menggigitnya kuat-kuat.

Salah satu harimau yang terkenal ialah Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae), disamping ada Harimau Siberia dan Benggala.

3. Piranha

Penghuni Amazon pasti sudah tidak asing dengan hewan rakus ini. Piranha terkenal dengan gigitannya yang tajam.

Piranha mampu mengoyak daging mangsanya dengan brutal bersama kawannya. Tak ayal walau berbeda ukuran dengan anaconda, ikan kecil ini mampu mengalahkan hewan yang besarnya berkali-kali lipat.