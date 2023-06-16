Koleksi Museum Batam Dipamerkan di Kenduri Seni Melayu, Ada Keris hingga Kendi Tembikar Era Belanda

KOLEKSI Museum Batam Raja Ali Haji dipamerkan dalam kegiatan tahunan Kenduri Seni Melayu (KSM) guna mendekatkan dan memperkenalkan kepada generasi muda serta pengunjung yang hadir dalam acara tersebut.

"Pameran di KSM sudah dua kali kita ikuti. Ini menjadi kegiatan rutin kita untuk mengenalkan Museum Batam kepada masyarakat Batam khususnya dan wisatawan domestik maupun mancanegara," kata Kepala UPT Museum Batam Raja Ali Haji, Senny Thirtywani seperti dikutip dari ANTARA.

Menurut Senny, koleksi yang dipamerkan tersebut di antaranya keris, sepeda, hingga Kendi Jenever zaman Belanda.

"Kendi bulat coklat muda ini memiliki kapasitas isi 1 liter air, kondisi warnanya sudah rusak dan tanpa telinga. Kendi Jenever ini terbuat dari bahan tembikar tanah dan glasir yang biasa digunakan masyarakat Belanda sebagai wadah minuman yang difermentasi, sehingga menjadi air anggur atau tuak," terangnya.

Senny mengajak bagi pengunjung yang ingin melihat lebih banyak koleksi museum, dapat berkunjung ke Museum Batam Raja Ali Haji bertempat di Dataran Engku Putri, Batam Center.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Museum Batam Raja Ali Haji sudah didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama 475 museum lainnya di Indonesia.