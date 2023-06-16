Transaksi Pakai Indodana di Mister Aladin Yuk, Ada Cashback 50% + Cicilan 0%!

MAU liburan tapi belum gajian? Ingin pakai uang tabungan tapi sayang-sayang? Mending transaksi di Mister Aladin saja dengan pembayaran Indodana. Anda jadi nggak perlu galau lagi nunda liburan!

Soalnya, Indodana merupakan aplikasi paylater, yang memungkinkan Anda untuk booking liburan duluan dan bayar belakangan. Drama mengeluarkan uang tabungan atau menunda liburan hingga gajian jadi nggak ada lagi deh!

Selain bisa pesan duluan dan bayar belakangan, transaksi pakai Indodana di Mister Aladin juga dapat memberikan Anda keuntungan lho!

Pasalnya, saat ini lagi ada promo cashback 50% + cicilan 0% yang berlaku untuk pemesanan hotel, serta tur dan aktivitas.

Tur dan aktivitas merupakan produk dengan berbagai jenis liburan sehingga Anda bisa pilih gaya traveling sesuka hati. Mulai dari mendaki gunung, bersantai di pantai, berkunjung ke kebun binatang, keliling Desa Wisata, dan masih banyak lagi kegiatan seru lainnya!

Makanya, buruan deh rencanakan liburan Anda dan lakukan transaksinya segera karena promonya terbatas. Ajak juga orang terdekat Anda ya, supaya liburannya jadi makin seru dan berkesan.