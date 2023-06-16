Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Barang Milik Penumpang Paling Sering Ketinggalan di Pesawat, Pernah Ngalamin?

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |12:02 WIB
6 Barang Milik Penumpang Paling Sering Ketinggalan di Pesawat, Pernah Ngalamin?
Ilustrasi (Foto: Stuff)
PENUMPANG wajib memerhatikan barang-barangnya saat bepergian menggunakan pesawat agar jangan sampai tertinggal.

Banyak orang memilih menggunakan pesawat saat bepergian jauh. Selain lebih cepat, pesawat juga menjadi salah satu transportasi teraman dan murah. Tak heran, banyak orang lebih memilih naik pesawat dari pada naik transportasi umum lainnya.

Sayangnya, ada beberapa hal yang tidak penumpang perhatikan ketika naik pesawat. Penumpang kerap meninggalkan barang-barangnya di dalam pesawat tanpa sengaja. Apa Anda juga pernah mengalaminya?

Nah, berikut Okezone rangkumkan 6 barang milik penumpang yang paling sering ketinggalan di pesawat;

1. Earphone nirkabel

Seorang pramugari melalui akun TikTok-nya mengaku sering menemukan earphone nirkabel penumpang di dalam pesawat. Ukurannya yang kecil membuat pemiliknya sering tidak sadar jika earphone nirkabel tertinggal.

Infografis Bagian Terlarang oleh Penumpang Pesawat

Pramugari itu menyarankan untuk menggunakan earphone kabel supaya mudah mencarinya ketika terjatuh di lorong pesawat.

2. Perhiasan

Ternyata penumpang pesawat tanpa sengaja sering meninggalkan perhiasannya di sela-sela kursi atau di dalam kamar mandi pesawat.

Cincin pernikahan atau gelang merupakan barang yang paling sering hilang dalam pesawat. Penumpang wanita diharapkan lebih berhati-hati ketika menggunakan perhiasan saat bepergian.

3. Mainan anak

Untuk mengantisipasi kebosanan orang tua sering membawa mainan untuk anaknya. Sayangnya mainan itu sering tertinggal dalam pesawat dan orang tua tidak menyadarinya.

4. Ponsel/handphone

Barang milik penumpang yang paling sering ketinggalan di pesawat selanjutnya adalah ponsel. Banyak penumpang terburu-buru ketika meninggalkan pesawat sampai lupa membawa ponselnya.

Halaman:
1 2
      
