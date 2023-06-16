Geger Sepasang Bule Amerika Tewas Misterius di Kamar Hotel Mewah, Keracunan Gas?

DUA orang turis asal Amerika Serikat yang diduga sepasang kekasih ditemukan tewas di kamar hotel mewah di semenanjung Baja California, Meksiko. Sebelumnya polisi menerima laporan bahwa sepasang bule itu tidak sadarkan diri.

Mengutip New York Post, setelah diidentifikasi pihak berwenang, pasangan tersebut disinyalir meninggal dunia sekitar 10 jam sebelum jasad mereka ditemukan. Kedua turis itu masing-masing bernama John Heathco (41), dan Abby Lutz (28).

Otoritas hukum setempat menduga penyebab kematian pasangan itu akibat zat beracun.

Awalnya, pihak berwenang menyebut penyebab kematian keduanya akibat menghirup gas, yang juga terjadi pada pelancong Amerika lainnya di negara itu dalam kurun beberapa tahun terakhir.

Pasalnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh John maupun Abby.