Asal Mula Kenapa Makassar Disebut Kota Daeng Berikut Arti dan Maknanya

Kawasan Wisata Pantai Losari di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Foto: Juman Nang)

SEBUTAN Daeng memiliki makna khusus dalam kebudayaan Suku Makassar khususnya dalam realitas sosial.

Makassar sebagai Ibu Kota Sulawesi Selatan menyimpan ragam budaya unik dan menarik.

Berbagai etnis dan suku mendiami Kota Makassar khususnya Suku Makassar sendiri. Bahkan salah satu rumah adat Sulawesi Selatan ada di Makassar.

Kota Makassar juga lekat dengan sejarah yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah sejarah munculnya julukan Kota Daeng bagi Kota Makassar. Nah, berikut adalah alasan kenapa Makassar disebut Kota Daeng.

Daeng dalam kebudayaan Suku Makassar memiliki beragam makna. Dalam realitas sosial kata daeng merujuk pada sapaan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Penggunaan sapaan daeng umumnya ditujukan kepada tukang becak, tukang sayur, dan lainnya.

Pantai Losari, Makassar (Foto: dok. Mauluddin Anwar)

Umumnya kata daeng merujuk kepada orang yang belum dikenal dan orang yang lebih tua. Arti kata daeng sama dengan mas atau abang sebagai sapaan untuk laki-laki. Suku Makassar menggunakan kata daeng sebagai bentuk tata krama dalam kehidupan sosial.

Namun, sebenarnya penggunaan kata daeng lebih luas lagi. Ada pergeseran makna antara penggunaan daeng pada masa lalu dan masa kini. Pergeseran makna daeng terjadi pada tahun 1990-an.

Dahulu orang yang lebih tua mendapat sebutan daeng sebagai bentuk rasa hormat. Kebudayaan Suku Makassar menggunakan gelar daeng untuk keturunannya.

Dapat diartikan, daeng merupakan suatu doa orang tua dan pengharapan hidup lebih baik bagi sang anak.