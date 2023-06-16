Desa Wisata Sani-Sani Kolaka Bersolek Usai Masuk Kandidat Terbaik ADWI 2023

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka memantapkan penampilan Desa Wisata Sani-Sani yang ada di daerah itu, usai masuk 75 besar desa wisata terbaik nasional melalui ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023.

Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Belli menjelaskan bahwa memantapkan desa tersebut pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka menyiapkan kelengkapan desa dan fasilitas agar Desa Sani-Sani terlihat lebih menarik.

"Kelengkapan yang disiapkan di antaranya memastikan kembali aksesibilitas di Desa Sani-Sani di antaranya jalan, rambu-rambu penunjuk arah, penerangan, dan akses internet," kata dia menukil laman ANTARA.

Pemprov Sulawesi Tenggara bersama Pemkab Kolaka, lanjutnya, juga menyiapkan kelengkapan fasilitas lain seperti bangunan kantor, villa, dan homestay yang ada di desa wisata tersebut.

Upaya memantapkan desa wisata selain untuk menciptakan daya tarik, juga dalam rangka menyambut kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno yang diagendakan pada awal Juli 2023.

Belli menyebut, kunjungan Menparekraf terkait dengan pencapaian Desa Sani-Sani sebagai desa wisata yang mampu menembus 75 besar desa wisata terbaik nasional melalui ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) Tahun 2023, yang digelar oleh Kemenparekraf dan telah menjadi agenda tahunan.