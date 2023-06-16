Pembangunan Perpustakaan Soekarno Dekat Makam Imam Bukhari Harus Dibicarakan dengan Dewan Ulama

GUBERNUR Kota Samarkand, Erkinjon Turdimov berjanji akan menindaklanjuti usulan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tentang pembangunan Soekarno Memorial Library (perpustakaan untuk mengenang Soekarno) di kompleks makam Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan.

Hal itu disampaikan Gubernur Erkinjon kepada Wapres Ma'ruf Amin pada acara jamuan makan malam santai di Mezana Restaurant, Eternal City Samarkand, Kamis, 15 Juni 2023 malam waktu setempat.

"Beliau (Gubernur) mengatakan prinsipnya setuju tapi itu harus dibicarakan dengan dewan ulama di sini. Itu akan dibicarakan nanti usulan itu," kata Wapres usai jamuan makan malam, seperti dikutip dari ANTARA.

Selain mengenai pembangunan Soekarno Memorial Library, dalam pertemuan tersebut Wapres menyampaikan dua hal penting terkait kerja sama, antara lain di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Kubah Makam Imam Bukhari (Foto: Ist)

"Saya harap kita bisa perkuat kerja sama di bidang ini. Apalagi mengingat Samarkand menjadi kota wisata utama di Uzbekistan,” tutur Wapres Ma'ruf Amin.

Ia menyampaikan, di bidang wisata religi Samarkand dikenal sebagai salah satu pusat sejarah peradaban Islam yang memiliki banyak alim ulama.

Dengan demikian, diharapkan sebagai negara yang sama-sama memiliki populasi masyarakat muslim besar, wisata religi kedua negara dapat meningkat. Terlebih Samarkand merupakan lokasi di mana makam ahli hadist Imam Bukhari berada.

"Imam Bukhari tokoh Islam yang sangat dihormati atas kontribusinya menyusun koleksi Hadist. Hal ini bisa kita kembangkan melalui kerja sama Samarkand dengan kota lain di Indonesia," ujarnya.