Horor! Nongkrong di Kafe Ini, Pengunjung Siap Ditemani Ribuan Boneka Menyeramkan

SEBUAH kafe di Kota Malang, Jawa Timur menyajikan sensasi horor. Pengunjung bisa menikmati aneka menu minuman dan makanan dengan ditemani ribuan boneka menyeramkan seperti Annabelle dan boneka berusia satu abad.

Saat memasuki area kafe, pengunjung akan disambut sejumlah ornamen menyeramkan termasuk patung horor dan sebuah dupa yang diletakkan di pot bunga lengkap tanaman nan rindang.

Ada ribuan koleksi boneka menyeramkan diletakkan di dalam lemari. Koleksi itu mayoritas berasal dari luar negeri. Dari sekian banyak boneka ada beberapa boneka cukup seram yakni sosok boneka Annabelle dan boneka seperti kuntilanak dengan menggunakan pakaian berwarna putih dan rambunya yang panjang.

Boneka yang menyeramkan itu juga ada yang disusun di luar lemari dan dapat dipegang oleh pengunjung. Tampak beberapa pengunjung kafe juga menyempatkan diri berfoto sama boneka di ruangan bawah.

Bergeser ke bagian atas atau lantai dua kafe, hiasan boneka menyeramkan juga masih tampak. Suasana kian mencekam ketika anda memasuki salah satu ruangan di belakang dapur kafe. Di ruangan berukuran sekitar 4 x 4 meter itu ada ratusan boneka dengan ekspresi menyeramkan.

Kafe dengan boneka horor di Malang (MPI/Avirista)

Mata dari boneka itu seolah-olah menatap pengunjung kafe dengan tajam dan tampak hidup. Bagi anda yang phobia dengan boneka atau hal-hal misteri, kafe ini memang tak cocok menjadi rekomendasi bagi anda.

Tapi ketika anda menyukai film-film horor, apalagi juga ingin merasakan sensasinya kafe di Jalan Bunga Kecilung Nomor 28, Lowokwaru, Kota Malang, bisa menjadi referensi yang pas buat nongkrong yang anti-mainstream.

Tetapi perlu dicatat Kafe Golekan dengan ribuan boneka seramnya tidak buka setiap hari. Kafe ini hanya buka Selasa sampai Minggu dengan jam operasional dari jam 16.00 - 21.00 WIB.

Kevin Putra Wijaya, salah satu pengunjung kafe mengaku tertarik dengan konsep kafe berlatarbelakang boneka-boneka horor karena melihat dari media sosial.

Kafe dengan boneka horor di Malang (MPI/Avirista)

Ia yang menyukai film-film horor akhirnya mencoba datang, dari sanalah ia mulai ketagihan datang dan akhirnya mengajak orang-orang terdekatnya untuk ikut berkunjung sambil nongkrong.

"Awalnya iseng saja meski sebenarnya ada referensi cafe unik cari di Instagram. Terus ada boneka-bonekanya yang ikoniknya ada boneka Annabelle-nya, terus mampir ke sini Random," ucap Kevin.

Saat menyaksikan koleksi boneka - boneka horor itu ia mengaku dibuat takjub kendati juga merasakan aura mistis yang kuat. Tetapi baginya hal itu tak dipermasalahkannya, karena ia pribadi tertarik dengan film-film berjenis horor.

"Agak ngeri memang, tapi jujur baru lihat koleksi kayak gini pertama kali, memang bonekanya didesain untuk horor, bukan untuk lucu-lucu," bebernya.