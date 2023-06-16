Advertisement
FOOD

Resep Cuko Pempek Khas Palembang, Asam Segar Bikin Merem Melek

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |20:15 WIB
Resep Cuko Pempek Khas Palembang, Asam Segar Bikin Merem Melek
Resep Cuko Pempek Khas Palembang, (Foto: Instagram @debbie_ariesthea)
Resep Cuko Pempek Khas Palembang, bisa Anda sontek lewat artikel ini saat mencoba untuk memasak sendiri di rumah.

Menyantap hidangan pempek lengkap dengan kuah cuko khas Palembang yang asam, pedas dan gurih rasanya pas jadi hidangan untuk menemani bersantai di akhir pekan. Pempek yang garing di luar dan lembut di dalam, akan bertambah lezat disantap bersama kuah cuko yang khas.

Mari coba bikin sendiri kuah cuko pempek khas Palembang ini di rumah, berikut resepnya, dilansir dari akun Instagram @debbie_ariesthea, Jumat (16/6/2023).

Bahan-bahan:

400 gram gula merah batok

100 gram gula pasir

1 liter air mineral

5 siung bawang putih

50-100 gram cabai rawit

5 btg cabai merah

20 gram garam

4 sdm cuka 25 persen

Telusuri berita women lainnya
