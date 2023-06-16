Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Sandwich Terbaik di Dunia, Nomor 1 Berbentuk Gunung Berapi!

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:00 WIB
7 Sandwich Terbaik di Dunia, Nomor 1 Berbentuk Gunung Berapi!
Sandwich Terbaik di Dunia (Foto: Vietnamnet)
SANDWICH menjadi salah satu pengganti makanan berat karena cukup mengenyangkan. Makanan ini juga kini semakin populer dan menjadi favorit banyak orang. 

Uniknya, setiap negara memiliki sandwich dengan ciri khas masing-masing. Selain rasanya yang enak, sandwich dari berbagai negara ini juga memiliki bentuk yang unik. Berikut 7 sandwich terbaik di dunia versi CNN Travel, Jumat (16/6/2023). 

7. Shawarma, Timur Tengah

Shawarma

Nama Shawarma berasal dari bahasa Arab artinya "memutar". Di mana menjadi gambaran isian daging untuk sandwich berbentuk sandwich ala Timur Tengah. Makanan favorit ini dimasak di atas wajan berbentuk vertikal. Kemudian untuk topping di atasnya diberi seperti tomat, bawang, dan peterseli, dan juga saus tahini dan saus pedas.

Ternyata keberadaan sandwich ini ada sejarahnya lho. Dalam adaptasi yang menyebar ke Mediterania dan Eropa, shawarma telah ditafsirkan kembali sebagai gyro di Yunani atau doner kebab di Jerman, yang melewati jalur Turki.

6. Tramezzino, Italia

Tramezzino

Tramezzino merupakan sandwich khas Italia yang biasa disantap untuk menu makan siang, serta disantap dengan segelas teh. Salad satu ini bentuknya juga mirip sandwich, isian di dalamnya terdiri dari buah zaitun, ikan tuna, telur rebus, sayuran hingga, truffle dan juga tumpukan prosciutto yang teksturnya renyah. Salad satu ini juga biasa dijumpai di bar-bar, sebagai teman minum anggur.

5. Bánh mì, Vietnam

Banh Mi

Bánh mì adalah sandwich khas Vietnam yang merupakan kuliner peninggalan masa kolonialisme Prancis. Roti berlapis baguette diolah ulang sesuai selera lidah orang Vietnam. Bánh mì saat ini banyak dijual di pedagang kaki lima, yang bisa ditemukan di hampir setiap sudut jalan di Kota Ho Chi Minh dan di seluruh Vietnam.

Versi klasiknya sandwich ini berbahan dasar daging babi, ditambah dengan cha lua yaitu roti gulung ala Vietnam, acar wortel, acar daikon, daun ketumbar, mayones, dan bahan-bahan lainnya. Terdapat varian lainnya, yaitu dengan tambahan tahu dan ayam serai yang diiris tipis. Rasanya renyah, segar, gurih dan benar-benar nikmat.

4. Chivito, Uruguay

Chivito

Sementara nama sandwich Uruguay bernama Chivito, diterjemahkan berarti "kambing kecil". Di dalamnya terdapat daging ham, bacon, selada, mayones, dan mozarella leleh.

Ditumpuk tinggi menjadi gulungan yang mirip dengan roti hamburger atau ciabatta. Chivito biasanya juga diberi topping telur goreng, supaya lebih padat dan mengenyangkan.

