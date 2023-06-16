Begini Jadinya Daging Sapi Terbaik Australia Diolah 5 Chef Profesional Indonesia, Makin Lezat!

DAGING sapi dari Australia menjadi salah satu terfavorit dan cocok diolah menjadi berbagai macam makanan lezat. Misalnya saja di bagian negara bagian New South Wales (NSW), yang juga memiliki peternakan dan tempat penyembelihan sapi yang nantinya akan didistribusikan ke setiap negara termasuk Indonesia.

Untuk mengenal lebih jauh, diluncurkannya Aussie Beef Mates oleh Meat & Livestock Australia (MLA) dan negara bagian NSW, bertujuan untuk menghubungkan para chef berbakat. Serta para profesional di bidang kuliner untuk menonjolkan kualitas daging sapi tersebut.

Program kuliner eksklusif ini melibatkan chef muda berbakat dan profesional kuliner yang berpengaruh di Indonesia untuk menyajikan daging sapi NSW, serta menjadikannya di masing-masing restoran milik chef yang terpilih ini.

Para chef berbakat Indonesia yang terpilih sebagai "Aussie Beef Mates" adalah Chef Kartika Chandra, Chef Stefu Santoso, Chef Freddie Salim, Chef Muhammad Maliki (berkolaborasi dengan Chef Lukman Hakim), dan Chef Rahmatullah Awaludin.

"Kami sangat senang dapat memperkenalkan para chef muda dan berbakat Indonesia yang memiliki imajinasi dan kreasi kuliner memikat sebagai "Aussie Beef Mates” di Jakarta, kota yang terkenal dengan dunia kulinernya yang dinamis, " Kata Joshua Anderson, Giobal Business Manager MLA usai gala dinner di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (15/06/2023).

Ia juga berharap, para chef terpilih tersebut dapat mencapai level kuliner yang lebih tinggi dengan tersedianya pasokan daging sapi Australia yang berkualitas. Khususnya pengalaman dalam berinovasi dengan potongan daging sapi yang berbeda dalam hidangan yang disajikan.