Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Begini Jadinya Daging Sapi Terbaik Australia Diolah 5 Chef Profesional Indonesia, Makin Lezat!

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:00 WIB
Begini Jadinya Daging Sapi Terbaik Australia Diolah 5 Chef Profesional Indonesia, Makin Lezat!
Hidangan Lezat dari Daging Sapi Australia (Foto: Novie/MPI)
A
A
A

DAGING sapi dari Australia menjadi salah satu terfavorit dan cocok diolah menjadi berbagai macam makanan lezat. Misalnya saja di bagian negara bagian New South Wales (NSW), yang juga memiliki peternakan dan tempat penyembelihan sapi yang nantinya akan didistribusikan ke setiap negara termasuk Indonesia.

Untuk mengenal lebih jauh, diluncurkannya Aussie Beef Mates oleh Meat & Livestock Australia (MLA) dan negara bagian NSW, bertujuan untuk menghubungkan para chef berbakat. Serta para profesional di bidang kuliner untuk menonjolkan kualitas daging sapi tersebut.

hidangan dari daging sapi australia

Program kuliner eksklusif ini melibatkan chef muda berbakat dan profesional kuliner yang berpengaruh di Indonesia untuk menyajikan daging sapi NSW, serta menjadikannya di masing-masing restoran milik chef yang terpilih ini.

Para chef berbakat Indonesia yang terpilih sebagai "Aussie Beef Mates" adalah Chef Kartika Chandra, Chef Stefu Santoso, Chef Freddie Salim, Chef Muhammad Maliki (berkolaborasi dengan Chef Lukman Hakim), dan Chef Rahmatullah Awaludin.

Chef Indonesia

"Kami sangat senang dapat memperkenalkan para chef muda dan berbakat Indonesia yang memiliki imajinasi dan kreasi kuliner memikat sebagai "Aussie Beef Mates” di Jakarta, kota yang terkenal dengan dunia kulinernya yang dinamis, " Kata Joshua Anderson, Giobal Business Manager MLA usai gala dinner di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (15/06/2023).

daging sapi australia

Ia juga berharap, para chef terpilih tersebut dapat mencapai level kuliner yang lebih tinggi dengan tersedianya pasokan daging sapi Australia yang berkualitas. Khususnya pengalaman dalam berinovasi dengan potongan daging sapi yang berbeda dalam hidangan yang disajikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/298/3145170/hewan_kurban-WTmb_large.jpg
Jangan Dibuang, Kepala Sapi Punya Kandungan Vitamin dan Sumber Nutrisi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/298/3144372/daging-HZtm_large.jpeg
Kadar Kolesterol Daging Kambing vs Sapi, Mana Lebih Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067541/hangzhou_finest-nT0m_large.jpeg
Menikmati Experience Hangzhou’s Finest in Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022706/4-tips-sehat-makan-daging-di-perayaan-idul-adha-biar-gak-kolesterol-qn3nBNjrV5.jpg
4 Tips Sehat Makan Daging di Perayaan Idul Adha, Biar Gak Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/298/3019647/persiapan-idul-adha-cek-resep-dan-cara-mengolah-paru-sapi-agar-anti-amis-s9L4gwEde6.jpg
Persiapan Idul Adha, Cek Resep dan Cara Mengolah Paru Sapi agar Anti Amis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement