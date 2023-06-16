6 Ide Outfit Liburan ala Maudy Ayunda, Keren dan Modis!

MAUDY Ayunda dikenal sebagai artis cantik multitalenta dan berprestasi. Tak hanya itu, Maudy juga memiliki gaya penampilan yang keren dan kekinian.

Tak hanya dalam berkegiatan sehari-hari, gayanya saat liburan juga kece abis! Karena itu, outfit liburan ala Maudy Ayunda bisa kalian tiru agar gayamu semakin kece.

Berikut 6 ide outfit ala Maudy Ayunda yang cocok untuk liburan Anda dirangkum dari Instagram @maudyayunda, Jumat (16/6/2023).

1. Outfit dengan tone senada yakni putih dan biru denim





Padukan atasan putih dengan celana denim biru untuk tampilan yang santai namun tetap stylish. Tambahkan aksesori seperti bucket hat dan sneakers untuk melengkapi gaya liburan Anda.

2. Trendy menggunakan bucket hat





Tambahkan sentuhan trendy pada outfit liburan Anda dengan memakai bucket hat. Pilih warna dan desain yang sesuai dengan selera Anda, seperti bucket hat dengan warna polos seperti Maudy Ayunda agar dapat masuk ke berbagai outfit liburan Anda.

3. Bergaya dengan ripped jeans





Tampil edgy dengan memadukan atasan simpel dengan ripped jeans. Jeans yang dilubangi ini akan memberikan sentuhan kasual yang keren dan membuat Anda tetap nyaman selama liburan.