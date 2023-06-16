5 Gaya Ghea Youbi Banting Setir Jualan Cuanki hingga Duren, Netizen Mau Beli Setiap Hari!

PENAMPILAN Ghea Youbi memang selalu ditunggu-tunggu para penggemar, terutama saat di media sosial. Pedangdut asal Bandung ini sukses bikin netizen salfok dengan penampilannya yang selalu aduhai.

Baru-baru ini, perempuan berusia 23 tahun ini membagikan beberapa aktivitasnya di media sosial. Salah satunya Ghea Youbi membagikan beberapa gaya penampilannya saat banting setir jadi tukang jualan.

Tapi bukan benar-benar banting setir lho, Ghea hanya menjajal jadi pedagang cuanki, sate hingga durian. Kalau sekarang istilah bekennya, Ghea lagi cosplay jadi penjual cantik.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @gheayoubi, Sabtu (17/6/2023).

1. Jadi penjual cuanki





Potret Ghea saat menjadi pedagang cuanki. Di foto ini dia pose duduk bersama dengan gerobak pikul lengkap dengan perlengkapan menjaul cuanki.

Meski berjualan, penampilan Ghea Ttetap stylish dengan kemeja putih yang dipadukan dengan celana jeans dan sneakers putih. Rambut panjang Ghea dikuncir dan dia pose sambil memegang mangkuk yang dibersihkan.

2. Melayani pembeli





Pada slide selanjutnya, Ghea nampak tengah melayani pembeli dengan menuangkan bakso cuanki ke dalam mangkuk. Duh gayanya kaya penjual beneran yah. Potret Ghea ini bikin netizen berkomentar.

"Ingin yang jualannya bisa nggak sih?," tanya @_dandi***

"Kalau teh Ghea yang jualnya mah nggak bosen belinya," kata @_pirdaa***

"Kalau yang jual kayak gini mah mau tiap hari beli," komen @aditya***

3. Jualan sate





Tak hanya berjualan cuanki, Ghea juga nampak menjadi pedagang sate keliling. Di foto ini dia bak pedagang asli sambil membakar sate itu.

Ghea nampak berada di halaman rumahnya memakai baju frop top yang dipadukan dengan celana panjang hitam dan sandal. Rambut panjangnya dicepol dan dia menambahkan kacamata bening.

"Berapa tusyuk?," tanya Ghea dalam keterangan fotonya.

Postingan itu langsung mendapat banyak komentar dari netizen.

"Beli dong 20 tusuk tapi bayarnya pakai mahal depan penghulu," goda @ironic***

"Borong semua gerobak sama orangnya sekalian," celetuk @mryor***