6 Gaya Pebulu Tangkis Cantik Rawinda Prajongjai, Andalan Thailand di Indonesia Open 2023

RAWINDA Prajongjai salah satu pebulu tangkis cantik yang mencuri perhatian di Indonesia Open 2023. Altet Cantik asal Thailand ini seperti memiliki pesona tersendiri saat berlaga maupun di luar lapangan.

Selain cantik, Rawinda juga memiliki gaya yang modis. Seperti apa penampilan perempuan yang dijuluki bidadari bulu tangkis Thailand ini?

Berikut Okezone rangkumkan dari akun Instagram @rawinda.p, Jumat (16/6/2023)

1. Outfit Kece dengan Kemeja dan Short Ripped Jeans

Rawinda tampil segar dan santai dengan mengenakan kemeja trendy yang dipadukan dengan short ripped jeans. Kombinasi ini menciptakan tampilan yang kasual namun tetap modis. Dia melengkapi penampilannya dengan sendal yang nyaman dan aksesori yang minimalis.

2. Potret Bertopang Dagu





Rawinda menampilkan gaya percaya diri dengan pose bertopang dagu yang mengungkapkan pesona dan kecantikannya. Dia mengenakan outfit yang simpel namun tetap memikat dan tubuhnya yang terlihat tinggi jenjang, menonjolkan keanggunan alaminya.

3. Mengenakan Outfit Simple





Rawinda terlihat memesona dengan gaya busana yang sederhana dan minimalis. Dia memilih pakaian yang nyaman namun tetap terlihat chic, seperti tanktop hitam dengan potongan celana bahan yang simpel namun menawan.