Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Slay Marion Jola Pakai Tanktop dengan Balero, Bikin Netizen Menjerit!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |22:00 WIB
5 Gaya Slay Marion Jola Pakai Tanktop dengan Balero, Bikin Netizen Menjerit!
Marion Jola (Foto : Instagram/@lalamarionmj)
A
A
A

MARION Jola merupakan salah satu penyanyi air yang selalu sukses mencuri perhatian di setiap penampilannya. Tak hanya memiliki suara merdu nan seksi, ia juga memiliki paras cantik yang khas.

Tak heran, sejak terjun ke industri musik Tanah Air, Marion Jola sukses mendapatkan banyak penggemar. Baik di kalangan kaum Adam maupun kaum Hawa.

Baru-baru ini, ia kembali mencuri perhatian lewat penampilan cantiknya usai manggung bareng dengan para finalis Indonesia Idol. Marion Jola tampak stunning lewat setelan outfit berwarna biru muda.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @lalamarionmj, Jumat, (16/6/2023).

1. Pose seksi

Marion Jola

Dalam potret ini, penyanyi yang akrab disapa Lala ini tampak melempar pose seksi dengan dipotret dari angle atas. Outfit serba biru yang ia kenakan pun tampak terlihat jelas.

Lala terlihat modis dengan atasan tanktop nude yang dipadukan dengan luaran bolero kulit berwarna biru dan celana panjang kulit berwarna senada.

2. Sssst!

Marion Jola

Dalam potret ini, Lala kembali melakukan pose seksi seolah-olah menyuruh netizen diam. Ia tampak menempelkan salah satu jari telunjuknya di depan bibir seksinya yang dipulas lipstick berwarna peach glossy.

3. Tampil stunning di antara para finalis Idol

Marion Jola

Dalam potret ini, terlihat penampilan Lala ketika tampil bernyanyi di atas panggung bersama para finalis Indonesia Idol lainnya. Penampilan cantiknya membuatnya tampak lebih mencuri perhatian diantara finalis lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/612/3030065/marion_jola-PnDK_large.jpg
Marion Jola Pamer Bikini di Pinggir Pantai, Tampilkan Wajah Menggoda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/612/3021591/potret-marion-jola-ulang-tahun-ke-24-harus-rebahan-di-rumah-sakit-D23gWrGwQq.jpg
Potret Marion Jola Ulang Tahun Ke-24, Harus Rebahan di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/612/3020852/marion-jola-tampil-seksi-dan-eksotis-dengan-dress-merah-netizen-kalau-kayak-gini-rela-maghrib-terus-2JZfRgDlSy.jpg
Marion Jola Tampil Seksi dan Eksotis dengan Dress Merah, Netizen: Kalau Kayak Gini Rela Maghrib Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/612/3010616/tampil-stunning-pakai-dress-hitam-marion-jola-disebut-mirip-j-lo-RPFY3bUnFw.jpg
Tampil Stunning Pakai Dress Hitam, Marion Jola Disebut Mirip J.Lo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/612/3004148/potret-seksi-marion-jola-di-pantai-pamer-perut-rata-bikin-salfok-qG7nGmIC64.jpg
Potret Seksi Marion Jola di Pantai, Pamer Perut Rata Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/194/2997417/5-potret-marion-jola-pamer-tubuh-langsing-dan-kulit-eksotis-Xf45JpOyE5.jpg
5 Potret Marion Jola Pamer Tubuh Langsing dan Kulit Eksotis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement