5 Gaya Slay Marion Jola Pakai Tanktop dengan Balero, Bikin Netizen Menjerit!

MARION Jola merupakan salah satu penyanyi air yang selalu sukses mencuri perhatian di setiap penampilannya. Tak hanya memiliki suara merdu nan seksi, ia juga memiliki paras cantik yang khas.

Tak heran, sejak terjun ke industri musik Tanah Air, Marion Jola sukses mendapatkan banyak penggemar. Baik di kalangan kaum Adam maupun kaum Hawa.

Baru-baru ini, ia kembali mencuri perhatian lewat penampilan cantiknya usai manggung bareng dengan para finalis Indonesia Idol. Marion Jola tampak stunning lewat setelan outfit berwarna biru muda.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @lalamarionmj, Jumat, (16/6/2023).

1. Pose seksi





Dalam potret ini, penyanyi yang akrab disapa Lala ini tampak melempar pose seksi dengan dipotret dari angle atas. Outfit serba biru yang ia kenakan pun tampak terlihat jelas.

Lala terlihat modis dengan atasan tanktop nude yang dipadukan dengan luaran bolero kulit berwarna biru dan celana panjang kulit berwarna senada.

2. Sssst!





Dalam potret ini, Lala kembali melakukan pose seksi seolah-olah menyuruh netizen diam. Ia tampak menempelkan salah satu jari telunjuknya di depan bibir seksinya yang dipulas lipstick berwarna peach glossy.

3. Tampil stunning di antara para finalis Idol





Dalam potret ini, terlihat penampilan Lala ketika tampil bernyanyi di atas panggung bersama para finalis Indonesia Idol lainnya. Penampilan cantiknya membuatnya tampak lebih mencuri perhatian diantara finalis lainnya.