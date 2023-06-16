Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Adu Gaya Lady Boss Jennie BLACKPINK versus Karina Aespa, Pilih Siapa?

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:30 WIB
Adu Gaya Lady Boss Jennie BLACKPINK versus Karina Aespa, Pilih Siapa?
Adu gaya Jennie BLACKPINK versus Karina Aespa, (Foto: Koreaboo)
A
A
A

PARA idol K-Pop cukup sering terlihat mengenakan outfit atau busana dengan model yang sama di berbeda kesempatan. Kali ini salah satunya Jennie BLACKPINK dan Karina Aespa, kedua gadis cantik dan terkenal tersebut juga pernah tampil dalam balutan busana dengan konsep model yang sama, outfit formal ala Lady Boss.

Dua personel girl group papan atas tersebut, keluar dari zona nyaman dan tampil keren dengan mengenakan outfit bergaya formal ala ‘lady boss’. Kendati demikian, keduanya berhasil memadukan outfit formal bergaya power suit yang tetap terlihat modis dan memukau.

Bagaimana tampilan Jennie dan Karina, adu gaya bak Lady Boss kali ini? Dilansir dari Koreaboo, Jumat (16/6/2023) yuk intip potretnya di bawah ini,

1. Karina Aespa:

Hadir di acara pop-up YSL Beaute di Seoul, Karina tampil elegan dengan vibes CEO muda Leader Aespa tersebut terlihat sangat cantik dan elegan dalam balutan setelan tuxedo berwarna hitam dengan twist feminin.

(Foto: OSEN) 

Karina nampak anggun dengan rambut hitamnya dengan model low ponytail dan aksesori berupa kalung, cincin, dan sepasang anting model stud untuk menyempurnakan penampilannya.

 

 (Foto: OSEN)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/612/3181355/rose-sSrW_large.jpg
Momen Rose BLACKPINK Sebut BLINK Indonesia sebagai Penonton Paling Meriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181110/rose-M9ad_large.jpg
Gemasnya Rose BLACKPINK saat Teriak 'Gak Mau Pulang Maunya Diulang'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/298/3180828/rose-Dgkq_large.jpg
Rose BLACKPINK Makan Nasi Goreng Bikin Fans Heboh, Netizen: Besok Coba Seblak Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/30/194/3002703/rose-blackpink-ditunjuk-jadi-juri-fashion-awards-bergengsi-di-prancis-YNtjkTl6pu.jpg
Rose BLACKPINK Ditunjuk Jadi Juri Fashion Awards Bergengsi di Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/194/2983074/potret-memukau-rose-blackpink-di-pre-dan-after-party-oscars-2024-DRIFdG1H1z.jpg
Potret Memukau Rose BLACKPINK di Pre dan After Party Oscars 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/194/2978787/rose-blackpink-hebohkan-paris-fashion-week-dengan-gaun-hitam-menerawang-Q7CuFkB7z6.jpg
Rose BLACKPINK Hebohkan Paris Fashion Week dengan Gaun Hitam Menerawang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement