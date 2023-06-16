Adu Gaya Lady Boss Jennie BLACKPINK versus Karina Aespa, Pilih Siapa?

PARA idol K-Pop cukup sering terlihat mengenakan outfit atau busana dengan model yang sama di berbeda kesempatan. Kali ini salah satunya Jennie BLACKPINK dan Karina Aespa, kedua gadis cantik dan terkenal tersebut juga pernah tampil dalam balutan busana dengan konsep model yang sama, outfit formal ala Lady Boss.

Dua personel girl group papan atas tersebut, keluar dari zona nyaman dan tampil keren dengan mengenakan outfit bergaya formal ala ‘lady boss’. Kendati demikian, keduanya berhasil memadukan outfit formal bergaya power suit yang tetap terlihat modis dan memukau.

Bagaimana tampilan Jennie dan Karina, adu gaya bak Lady Boss kali ini? Dilansir dari Koreaboo, Jumat (16/6/2023) yuk intip potretnya di bawah ini,

1. Karina Aespa:

Hadir di acara pop-up YSL Beaute di Seoul, Karina tampil elegan dengan vibes CEO muda Leader Aespa tersebut terlihat sangat cantik dan elegan dalam balutan setelan tuxedo berwarna hitam dengan twist feminin.

(Foto: OSEN)

Karina nampak anggun dengan rambut hitamnya dengan model low ponytail dan aksesori berupa kalung, cincin, dan sepasang anting model stud untuk menyempurnakan penampilannya.

(Foto: OSEN)