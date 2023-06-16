5 Potret Nikita Willy Pakai Outfit Blink Serba Hitam, Pesonanya Bikin Hati Terpanah!

NIKITA Willy merupakan salah satu artis Tanah Air yang selalu konsisten tampil cantik. Meski telah menjadi seorang ibu satu anak, penampilannya di setiap kesempatan selalu sukses mencuri perhatian.

Seperti pada penampilan di beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagramnya. Nikita Willy bak menjelma menjadi seorang gadis yang pesonanya tak kalah dari model papan atas.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @nikitawillyofficial94, Jumat, (16/6/2023).

1. Flawless dengan riasan bernuansa nude

Dalam potret ini, Nikita tampak melempar ekspresi fiercenya ke arah kamera. Potret yang diambil dari angle atas itu juga tampak memperlihatkan detail riasan bernuansa nude nan flawles yang dikenakannya.

Nikita juga tampak berpose sambil memegang salah satu kerah pada baju hitam yang dipenuhi dengan detail payet berwarna silver nan bersinar itu.

"Ibu niki sprti gadis 😭 ak insecure," ujar @farhan***

"Gemes banget sih ibuny issa🔥," kata @putri***

"You so pretty," kata @caca***

Selain memperlihatkan detail riasan bernuansa nude seperti lipstick hingga blush on, dalam potret ini, riasan mata Nikita juga tampak stunning. Ia terlihat mengenakan riasan smokey eyes dengan warna coklat keemasan.

3. Pose candid kuncir rambut





Kali ini, Nikita Willy tampak melakukan pose candid seolah-olah sedang menguncir rambutnya yang curly dengan gaya ponytail. Meski ekspresinya terlihat fierce, pesona Nikita tampak begitu terpancar di dalam potret ini.

"Masyallah itu body," ujar @sare***

"😍SDH kurusan yaaa," sambung @farah***

"Perpect bunda iss😍❤️🔥," kata @irama***

"Gemoyy kaa😍❤️❤️❤️," tutur @touch