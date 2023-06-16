Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Dokter Cantik Nadia Alaydrus yang Memesona, Mirip Artis Drakor!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:00 WIB
6 Potret Dokter Cantik Nadia Alaydrus yang Memesona, Mirip Artis Drakor!
Nadia Alaydrus (Foto: Instagram/@nadialaydrus)
A
A
A

SOSOK dokter cantik Nadia Alaydrus mungkin sudah tidak terlalu asing di media sosial. Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini juga dikenal sebagai seorang konten kreator yang edukatif.

Menariknya, Dokter Nadia Alaydrus tidak hanya aktif menangani pasien, namun juga eksis sebagai seorang beauty enthusiast. Tak heran, wajah cantiknya juga kerap menghiasi industri kecantikan Tanah Air.

Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sosoknya, berikut 6 potret cantik dari Dokter Nadia Alaydrus, dilansir dari akun Instagramnya, @nadialaydrus, Jumat, (16/6/2023).

1. Wajah cantik memesona

Nadia Alaydrus

Selain aktif sebagai seorang Dokter, Dokter Nadia Alaydrus terkenal memiliki paras yang cantik dan memesona. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut. Ia tampak manis dalam balutan outfit semiformal berupa blazer dan rok tule berwarna senada.

"MasyaAllah gak kayak ibu satu anak saking canteekknya kayak anak kuliahan," ujar @ajje***

"Inisih kaya anak kuliahan semester awal cantik bgt dok masyaAllah," sambung @isni***

2. Hobi mirror selfie

Nadia Alaydrus

Sama seperti wanita pada umumnya, Dokter Nadia juga ternyata memiliki hobi mirror selfie. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. Ia tampak cantik dalam balutan blazer oversize berwarna hitam. Ia juga tampak menguncir rapi rambut panjangnya. Pesona kecantikannya dinilai netizen mirip artis drakor, Park Min Young!

"Mirip bgt park min young 😍," kata @sohe***

"Sekilas senyum seperti park min young 😍," ujar @rizky***

"Perasaan ga pernah follow ig nya park min young. Eh ternyata,,,😄," ujar @sei***

3. Circlenya nggak main-main!

Nadia Alaydrus

Circle Dokter Nadia juga tidak main-main. Ia ternyata berteman dengan beberapa publik figur ternama. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. Meski bersanding dengan Erica Carlina, penampilannya tampak tak kalah stand out dengan pemeran film Tulah itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025365/maureen_renata-cI3r_large.jpg
5 Potret Dokter Gigi Maureen Renata, Paras Cantiknya Bikin Betah Berlama-lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/612/3025342/dina_okramia-fqsm_large.jpg
5 Potret Dokter Gigi Cantik Dina Okramia, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/612/3018746/sempat-masuk-alpha-under-40-highend-magazine-kini-dokter-widya-rahayu-raih-penghargaan-gatra-citra-perempuan-indonesia-PtFKsDGCKG.JPG
Sempat Masuk Alpha Under 40 HighEnd Magazine, Kini Dokter Widya Rahayu Raih Penghargaan Gatra Citra Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/612/2929778/5-potret-dokter-gigi-cantik-yulita-dora-wajah-manisnya-bikin-gemas-Jk6Jv8gTEl.jpg
5 Potret Dokter Gigi Cantik Yulita Dora, Wajah Manisnya Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2929046/potret-dokter-gigi-jenifer-christy-h-cantik-luar-dan-dalam-EnkBBSOyOe.jpg
Potret Dokter Gigi Jenifer Christy H, Cantik Luar dan Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/28/612/2928324/5-gaya-dokter-gigi-cantik-bella-rizky-maulia-tampilannya-bikin-salfok-TwtWRtJQtC.jpg
5 Gaya Dokter Gigi Cantik Bella Rizky Maulia, Tampilannya Bikin Salfok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement