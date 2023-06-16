6 Potret Dokter Cantik Nadia Alaydrus yang Memesona, Mirip Artis Drakor!

SOSOK dokter cantik Nadia Alaydrus mungkin sudah tidak terlalu asing di media sosial. Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini juga dikenal sebagai seorang konten kreator yang edukatif.

Menariknya, Dokter Nadia Alaydrus tidak hanya aktif menangani pasien, namun juga eksis sebagai seorang beauty enthusiast. Tak heran, wajah cantiknya juga kerap menghiasi industri kecantikan Tanah Air.

Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sosoknya, berikut 6 potret cantik dari Dokter Nadia Alaydrus, dilansir dari akun Instagramnya, @nadialaydrus, Jumat, (16/6/2023).

1. Wajah cantik memesona





Selain aktif sebagai seorang Dokter, Dokter Nadia Alaydrus terkenal memiliki paras yang cantik dan memesona. Salah satunya bisa terlihat dalam potret berikut. Ia tampak manis dalam balutan outfit semiformal berupa blazer dan rok tule berwarna senada.

"MasyaAllah gak kayak ibu satu anak saking canteekknya kayak anak kuliahan," ujar @ajje***

"Inisih kaya anak kuliahan semester awal cantik bgt dok masyaAllah," sambung @isni***

2. Hobi mirror selfie





Sama seperti wanita pada umumnya, Dokter Nadia juga ternyata memiliki hobi mirror selfie. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. Ia tampak cantik dalam balutan blazer oversize berwarna hitam. Ia juga tampak menguncir rapi rambut panjangnya. Pesona kecantikannya dinilai netizen mirip artis drakor, Park Min Young!

"Mirip bgt park min young 😍," kata @sohe***

"Sekilas senyum seperti park min young 😍," ujar @rizky***

"Perasaan ga pernah follow ig nya park min young. Eh ternyata,,,😄," ujar @sei***

3. Circlenya nggak main-main!





Circle Dokter Nadia juga tidak main-main. Ia ternyata berteman dengan beberapa publik figur ternama. Salah satunya terlihat dalam potret berikut. Meski bersanding dengan Erica Carlina, penampilannya tampak tak kalah stand out dengan pemeran film Tulah itu.