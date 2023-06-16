Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Artis Cantik Indonesia Ikut Tren AI Korea, Wajah Siapa Paling Cantik?

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:00 WIB
5 Potret Artis Cantik Indonesia Ikut Tren AI Korea, Wajah Siapa Paling Cantik?
Tren wajah AI Korea ala Artis Indonesia (Foto: Instagram/@raffinagita-@tasyafarasya)
A
A
A

SEDERET artis cantik Indonesia mengunggah potret wajah mereka versi wanita Korea. Bukan, mereka bukannya melakukan operasi plastik, melainkan menggunkan aplikasi bernama Snow AI.

Aplikasi Snow AI ini memungkinkan wajah seseorang 'disulap' seketika jadi mirip bintang negeri ginseng! Bagaimana ya kira-kira wajah lokal sederet artis cantik Indonesia ketika dirubah ke versi wanita Korea? Makin penasaran? Intip potret 5 artis yang ikuti tren wajah ala kecantikan wanita Korea berikut ini!

1. Gisella Anastasia

Gisel AI Korea

Potret pertama datang dari penyanyi cantil Gisella Anastasia. Lewat instagramnya, Gisel mengungggah foto-foto wajahnya yang mendadak jadi seperti Eonni (kakak) Korea.

Melihat wajahnya jadi seperti wanita korea, Gisel tampaknya puas dan berkhayal bisa menentukan rupa wajahnya setiap hari.

"Andai bangun pagi bisa langsung pilih muka kayak begini," katanya, dikutip pada Jumat (16/6/2023).

Tapi bagaimana pendapat netizen? banyak dari mereka yang merasa Gisel lebih cantik dengan wajah aslinya saja.

2. Fuji

Fuji AI Korea

Fuji langsung menyebut dirinya sebagai 'Kim Fuji' saat mengunggah potret wajah versi wanita Korea. Wajah mungil Fuji membuanya berhasil untuk tren kali ini.

Saking Fuji dianggap benar-benar cocok memiliki wajah seperti wanita Korea, netizen sampai menyebutnya mirip Song Hye Kyo dan Kim Tae Ri.

"Lah mirip Song Hye Kyo," kata netizen.

"Fix sih ini Kim Tae Ri," ujar netizen lain.

3. Nagita Slavina

Nagita Slavina AI Korea

Mama Gigi dengan wajah lokal saja cantik bukan main, ditambah nuansa ala wanita Korea, apakah sukses?

Ya, begini lah potret Nagita Slavina menggunakan Snow AI. Tampak ibunda Rafathar dan Rayyanza itu tersenyum tipis dan raut wajahnya sudah benar-benar bergeser dari Indonesia ke Korea Selatan.

Netizen yang memperhatikan wajah Nagita versi Korea lantas menduga, kelak jika Gigi punya anak perempuan, ada kemungkinan wajahnya bakal seperti itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
