Anastasya Khosasih Jadi Montir Cantik, Pakai Tanktop Ketat Bikin Gagal Fokus!

ANASTASYA Khosasih merupakan salah satu selebgram cantik yang kerap mencuri perhatian netizen. Ini lantaran Anastasya Khosasih tak hanya cantik, tetapi juga seksi.

Bukan hanya karena busana ketat atau terbuka, perempuan berusia 21 tahun ini juga memiliki body aduhai. Tak heran perempuan yang akrab disapa Tasya ini selalu terlihat seksi dalam setiap kesempatan.

Seperti pada pemotretan terbaru Tasya yang diunggahnya di Instagram pribadi. Gaya Tasya menjadi montir bikin netizen tak kuat menatapnya berlama-lama.

Dalam foto tersebut, Tasya berpose duduk di depan mobil sport berwarna kuning. Dia tampil mengenakan outfit layaknya montir dengan celana panjang oranye.