FASHION

5 Ide Outfit ke Kantor ala Song Hye Kyo, Elegan dan Trendi!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:00 WIB
5 Ide Outfit ke Kantor ala Song Hye Kyo, Elegan dan Trendi!
Song Hye Kyo (Foto: @kyo1122/Instagram)
SONG Hye Kyo salah satu aktris ternama dari Korea Selatan yang tidak hanya dikenal karena akting luar biasanya. Penampilan Song Hye Kyo juga kerap mencuri perhatian. 

Tak hanya cantik, Song Hye Kyo juga memiliki selera fashion yang mumpuni. Karenaya, beberapa outfit artis berusia 41 tahun ini bisa dijadikan inspirasi dalam berbusana. 

Salah satunya outfit ke kantor yang elegan dan trendi. Jika Anda ingin meniru gaya fashion Song Hye Kyo untuk ke kantor, berikut 5 ide outfitnya dirangkum dari Instagram @kyo1122. 

1. Polkadot Blouse with Skirt

Song Hye Kyo

Salah satu gaya fashion yang sering dikenakan oleh Song Hye Kyo adalah polkadot blouse dengan rok. Padukan blouse dengan motif polkadot yang memberikan kesan playful dengan rok yang memiliki potongan yang elegan. Pilih rok dengan panjang yang sesuai dengan preferensi Anda. Tambahkan sepatu hak tinggi untuk menambahkan sentuhan feminin dan elegan pada tampilan Anda.

2. Blazer Formal

Song Hye Kyo

Untuk suasana kantor yang lebih formal, Anda dapat mencoba mengenakan blazer formal ala Song Hye Kyo. Pilih blazer dengan potongan yang rapi dan warna yang netral seperti hitam, putih, atau abu-abu. Padukan dengan celana panjang, serta tambahkan blouse atau kemeja yang elegan di dalamnya. Tampilan ini memberikan kesan profesional dan sophisticated.

3. One Set Blouse and Skirt

Song Hye Kyo

Jika Anda menginginkan tampilan yang praktis namun tetap terlihat stylish, Anda dapat memilih satu set blouse dan rok ala Song Hye Kyo. Pilih set blouse dan rok dengan potongan yang pas di tubuh Anda. Pilihlah warna yang muda seperti orange muda agar tidak begitu mencolok. Tampilan ini memberikan kesan yang rapi dan minimalis namun tetap terlihat fashionable dan unik.

