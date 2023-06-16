5 Potret Ibu Inara Rusli, Mercy Lubis yang Tak Kalah Cantik dari Sang Anak

INARA Rusli belakangan mencuri perhatian publik setelah kasus perceraiannya dengan Virgoun. Kini tak hanya Inara yang kehidupannya yang tersorotan, tapi sang ibu, Mercy Lubis ikut terbawa.

Melalui unggahannya di Instagram, Inara banyak. Membagikan kebersamaannya dengan sang ibu. Netizen justru salfok dengan wajah ibunya yang yak tak kalah cantik.

Penasaran seperti apa potret Mercy Lubis, ibu dari Inara Rusli? Berikut ulasannya, Jumat (16/6/2023)

1. Foto selfie





Foto selfie Inara bareng sang ibu. Di foto ini Inara memakai baju lengan panjangn warna putih yang dipadukan dengan kerudung krem. Sementara sang ibu memakai baju motif dan hijab pink. Pose dari samping, wajahnya terlihat cantik.

"Like mom, like daughter, sama-sama cantiknya," ucap @klaviera***

"Mamanya cantik banget," komen @nanirm***

2. Jalani umroh





Momen Inara bersama ibu dan anaknya menjalani ibadah umroh. Di foto ini sang ibu tampil dengan wajah polos tanpa makeup dan memakai hijab hijau. Parasnya terlihat begitu cantik.

3. Momong cucu





Kini ibunda Inara tengah menikmati momen bersama cucu-cucunya. Dalam berbagai momen Mercy tak melewatkan untuk momong cucu-cucunya.