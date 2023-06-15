Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mau Bisnis Pet Shop? Coba Perhatikan Hal Ini Dulu

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:00 WIB
Mau Bisnis Pet Shop? Coba Perhatikan Hal Ini Dulu
Podcast Aksi Nyata Perindo (Foto: YouTube Partai Perindo)
A
A
A

MENJALANI bisnis pet shop atau toko hewan peliharaan memang memang cukup menjanjikan. Hal ini diakui sendiri oleh Benardo Juan Albert Hadiwarsito selaku Digital & Brand Marketing Java Pet & Co.

Setelah cukup lama bergelut di bidang ini, Benardo sadar betul kebutuhan masyarakat akan hewan peliharaan cukup besar. Dimulai dari peliharaan berupa aneka jenis ikan, reptil, burung, sampai mamalia. Jika Pet Shop dianggap tidak begitu menguntungkan, Benardo segera menepis hal tersebut.

Podcast Aksi Nyata Perindo

"Jadi mungkin orang-orang lihat zaman sekarang buka pet shop itu gak ada uangnya. Tapi sebenarnya perputarannya (cukup bagus)," kata Benardo Juan Albert Hadiwarsito di Podcast Aksi Nyata Perindo, Kamis (15/6/2023).

Namun begitu, dalam menjalankan bisnis pet shop ada hal yang penting untuk diperhatikan. Bagi Benardo, ada baiknya menggeluti bisnis ini bukan hanya sekedar mengincar rupiah.

