Mau Bisnis Pet Shop? Coba Perhatikan Hal Ini Dulu

MENJALANI bisnis pet shop atau toko hewan peliharaan memang memang cukup menjanjikan. Hal ini diakui sendiri oleh Benardo Juan Albert Hadiwarsito selaku Digital & Brand Marketing Java Pet & Co.

Setelah cukup lama bergelut di bidang ini, Benardo sadar betul kebutuhan masyarakat akan hewan peliharaan cukup besar. Dimulai dari peliharaan berupa aneka jenis ikan, reptil, burung, sampai mamalia. Jika Pet Shop dianggap tidak begitu menguntungkan, Benardo segera menepis hal tersebut.

"Jadi mungkin orang-orang lihat zaman sekarang buka pet shop itu gak ada uangnya. Tapi sebenarnya perputarannya (cukup bagus)," kata Benardo Juan Albert Hadiwarsito di Podcast Aksi Nyata Perindo, Kamis (15/6/2023).

Namun begitu, dalam menjalankan bisnis pet shop ada hal yang penting untuk diperhatikan. Bagi Benardo, ada baiknya menggeluti bisnis ini bukan hanya sekedar mengincar rupiah.