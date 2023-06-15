Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Kaesang Dulu vs Sekarang, Makin Glowing!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |21:00 WIB
5 Potret Kaesang Dulu vs Sekarang, Makin Glowing!
Potret Kaesang Dulu vs Sekarang (Foto: Instagram-Twitter/@kaesangp)
A
A
A

POTRET Kaesang Dulu vs Sekarang akan dibahas dalam artikel ini. Seperti apa potret Kaesang Pangarep?

Belum lama ini, Erina Gudono mendadak jadi trending topic di Twitter. Momen itu terjadi pada Rabu (14/6/2023) kemarin. Erina pun protes lewarn cuitannya di Twitter pribadinya.

Erina pun memiliki alasan meminta media memakai foto-foto terbaru alih-alih yang lawas. Pasalnya, Erina Gudono sudah berusaha menata gaya sang suami agar lebih fotogenik.

"Boleh nggak ya…… semua media online offline kl mau muji / jelekin Mas Kaesang gpp, asal materi kontennya jangan pake foto foto jadulnya sebelum nikah yg sangat ajfieiwjwsosksix. Dia dah susah2 kubantu sedikit glow up photoshoot 34x tapi yg beredar foto jadul Trims," tulis Erina Gudono.

Postingan tersebut langsung ramai menjadi perbincangan netizen. Mereka tak lantas penasaran dengan sosok lawas putra Presiden Jokowi itu.

Nah kali ini Okezone akan merangkum potret dulu vs sekarang Kaesang pangarep, seperti dilansir dari berbagai sumber, Kamis (15/6/2023)

1. Foto jaman SMP

Potret Kaesang Dulu vs Sekarang

(Potret Kaesang Dulu vs Sekarang, Foto: Instagram-Twitter @kaesangp)

Potret Kaesang Pangarep saat jaman SMP. Tampilan rambutnya terlihat ikonik pada zamannya dengan model berdiri. Dari dulu sampai sekarang dia juga masih konsisten memakai kacamata. Kini penampilannya makin glowing.

2. Foto selfie

Potret Kaesang Dulu vs Sekarang

(Potret Kaesang Dulu vs Sekarang, Foto: Instagram-Twitter @kaesangp)

Foto selfie Kaesang zaman muda. Dulu dia memiliki tubuh kurus dan kulit hitam manis. Namun setelah menikah, Kaesang terlihat makin bersih. Tubuhnya juga makin berisi dan kekar.

3. Gaya rambut khas

Potret Kaesang Dulu vs Sekarang

(Potret Kaesang Dulu vs Sekarang, Foto: Instagram-Twitter @kaesangp)

Sejak dulu Kaesang memang sering mengubah gaya rambutnya. Pada foto jadulnya, dia tampil dengan rambut pendek di bagian belakang dan poni lempar. Kini rambutnya terlihat rapi dengan model undercut. Parasnya terlihat makin tampan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
