Inspiratif! Perempuan Ini Punya Misi Semua Orang Glow Up, Apa Aksinya?

ADA banyak cara untuk bisa membantu orang lain, salah satunya adalah dengan menjadi pengusaha. Konsep ini yang sepertinya banyak diamini anak muda zaman sekarang.

Ya, mereka ingin bisa berkontribusi pada masyarakat. Makin banyak dampak positif yang diterima, makin senang mereka menjalani kehidupan ini.

Fitri Emilia Sari misalnya, perempuan muda berusia 24 tahun ini punya mimpi besar untuk bisa membuat banyak orang 'glow up' versi terbaik mereka. Karena itu, dia coba membangun bisnis produk kecantikan dan perawatan diri.

"Lewat bisnis ini, kami ingin mengedukasi orang-orang untuk mau merawat kulit mereka, sehingga bisa punya kulit yang sehat dan indah," jelas Pipit Owner Yoursbeauty dalam keterangan resminya yang diterima MNC Portal, Kamis (15/6/2023).

Perempuan kelahiran Jambi, 25 Mei 1999 itu menjelaskan bahwa keinginan memiliki bisnis sendiri sudah sejak lama. Sampai akhirnya bisnis itu tercipta setelah dirinya lulus S1.