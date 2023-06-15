Gemini hingga Leo, 6 Zodiak yang Jago Jadi Teman Palsu

TIDAK semua orang bisa menjadi teman dan sahabat sejati, alih-alih jadi orang yang tulus dalam berteman, bahkan ada sebagian orang yang justru jago jadi teman palsu.

Ya, secara astrologi disebut ada beberapa tanda zodiak yang bsia memalsukan persahabatannya dengan cara mereka sendiri. Dilansir dari Times of India, Kamis (15/6/2023) ini dia enam tanda zodiak yang jago jadi teman palsu.

1. Geminis Meski para Gemini itu adalah orang yang menawan dan menyenangkan, mereka juga cenderung tidak konsisten dalam persahabatan. Punya sifat kepribadian ganda, mereka bisa berteman dengan banyak orang tapi tak bisa selalu dapat diandalkan sebagai teman.

2. Libra: Secara alami, orang-orang Libra punya kebutuhan kuat akan validasi dari orang lain, yang terkadang dapat membuat para Libra menjadi dangkal atau tidak tulus dalam persahabatan yang dijalani.

3. Leo: Sering dianggap sebagai orang yang karismatik dan percaya diri. Meskipun para Leo bisa menjadi teman yang murah hati dan setia, tapi ego dan keinginan alamiah pada orang-orang Leo untuk diperhatikan alias jadi pusat perhatian terkadang dapat menutupi niat tulusnya dan kecenderungan untuk memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi.