Intip Rumah Putri Ariani di Jogja, Luas dan Asri Bergaya Joglo

PUTRI Ariani hingga saat ini masih menjadi perbincangan karena prestasinya yang luar biasa setelah berhasil mendapat Golden Buzzer America's Got Talent 2023. Sejak saat itu banyak orang yang penasaran dengan sosok Putri Ariani.

Baru-baru ini, seorang konten kreator membagikan penampakan rumah keluarga Putri Ariani di Bantul, Imogiri Yogyakarta. Ya, pemilik akun Desaku Istimewa itu berkesempatan untuk mengunjungi rumah keluarga Putri Ariani, tepatnya milik sang kakek.

Sayangnya pada kesempatan itu sang pemilik akun tidak bertemu dengan Putri karena sedang berada di Jakarta.

Penasaran seperti apa potret hunian milik keluarga Putri Ariani di kampung halaman? Berikut ulasannya yang dirangkum dari YouTube Desaku Istimewa, Kamis (15/6/2023)

1. Dibatasi pagar kokoh

Ini bagian depan rumah milik keluarga Putri Ariani. Rumah tersebut dibatasi oleh pagar tembok kokoh berwarna putih dan juga pagar hitam yang cukup tinggi.

2. Memiliki halaman luas





Bila dilihat dari luar memang bangunan rumahnya tidak terlihat jelas karena menjorok ke dalam. Apalagi setelah masuk ke area halaman Anda akan melewati halaman yang sangat luas dengan bebatuan kerikil.

Halaman rumah itu ditanami berbagai macam pepohonan seperti kelengkeng dan juga rambutan. Ada pula beberapa tanaman bunga yang menambah kesan cantik pada halaman tersebut.

3. Rumah bergaya joglo





Saat memasuki area halaman, Anda akan melihat satu bangunan yang cukup luas bergaya joglo. Ya, itu merupakan bangunan utama dari rumah milik keluarga Ariani. Rumah tersebut juga dilengkapi dengan carport di bagian samping. Nampak tanaman bunga juga menghiasi area depan rumah tersebut.