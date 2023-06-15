Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 16 Juni: Capricorn Tak Bisa Berpikir Jernih, Pisces Gak Perlu Buang-buang Tenaga

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 16 Juni: Capricorn Tak Bisa Berpikir Jernih, Pisces Gak Perlu Buang-buang Tenaga
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

PENASARAN seperti apa kata zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari New York Post, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiakCapricorn, Aquarius dan juga Pisces, seperti diprediksikan ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Capricorn : Ada yang tampak logis bagi teman dan kolegamu, tapi tidak masuk akal bagi Anda, maka ini artinya diri Anda lah yang harus mencari tahu alasannya. Bisa jadi ada kemungkinan, justru diri sendirilah yang tak berpikir jernih seharian ini.

2. Aquarius: Berhenti mengkhawatirkan situasi terkait uang dan fokuslah untuk bersenang-senang. Banyak hal menyenangkan dalam hidup ini yang gratis kok! Asal mau berusaha untuk mencarinya.

3. pisces: Hari ini para Pisces tak perlu buang-buang tenaga untuk membuat orang-orang tercinta, termasuk pasangan terkesan dengan membuat janji yang sebetulnya berpeluang besar tak bisa Anda penuhi.

Mereka justru akan lebih menghargai Anda, jika memang Anda mengakui ada batasan tentang hal yang bisa dilakukan untuk mereka. Intinya jujur saja tentang kemampuanmu ya para Pisces!

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192174/zodiak-9SH1_large.jpg
5 Zodiak Ini Diprediksi Makin Sial di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/612/3186759/zodiak-goLk_large.jpg
Zodiak yang Gampang Dekat dengan Orang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/612/3185353/zodiak-JcSY_large.jpg
4 Zodiak yang Dikenal Impulsif dan Bersikap Spontan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement