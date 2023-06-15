Ramalan Zodiak 16 Juni: Capricorn Tak Bisa Berpikir Jernih, Pisces Gak Perlu Buang-buang Tenaga

PENASARAN seperti apa kata zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari New York Post, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiakCapricorn, Aquarius dan juga Pisces, seperti diprediksikan ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Capricorn : Ada yang tampak logis bagi teman dan kolegamu, tapi tidak masuk akal bagi Anda, maka ini artinya diri Anda lah yang harus mencari tahu alasannya. Bisa jadi ada kemungkinan, justru diri sendirilah yang tak berpikir jernih seharian ini.

2. Aquarius: Berhenti mengkhawatirkan situasi terkait uang dan fokuslah untuk bersenang-senang. Banyak hal menyenangkan dalam hidup ini yang gratis kok! Asal mau berusaha untuk mencarinya.

3. pisces: Hari ini para Pisces tak perlu buang-buang tenaga untuk membuat orang-orang tercinta, termasuk pasangan terkesan dengan membuat janji yang sebetulnya berpeluang besar tak bisa Anda penuhi.

Mereka justru akan lebih menghargai Anda, jika memang Anda mengakui ada batasan tentang hal yang bisa dilakukan untuk mereka. Intinya jujur saja tentang kemampuanmu ya para Pisces!

(Rizky Pradita Ananda)