Ramalan Zodiak 16 Juni: Libra Abaikan Omongan Orang Lain, Sagitarius Tak Perlu Perang Kata-kata

PENASARAN seperti apa kata zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari New York Post, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio, dan Sagitarius, sebagaimana diprediksikan ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Libra: Jika apa yang dikatakan orang lain tidak sesuai dengan apa yang dikatakan naluri Anda hari ini, tak perlu diambil pusing karena cukup diabaikan saja. Cobalah percaya pada suara hati diri sendiri, bisa jadi kemungkinan besar Anda lah yang jadi satu-satunya orang yang berpikir rasional.

2. Scorpio: Sebaiknya Anda menunggu sampai hari-hari awal minggu depan sebelum membuat keputusan akhir tentang aktivitas yang akan ditekuni. Mendekati bulan baru, akan ada pertimbangan finansial yang harus diperhitungkan.

3. Sagitarius: Anda tidak boleh membiarkan perbedaan pendapat yang sebetulnya kecil dan sepele, malah berkembang menjadi perang kata-kata besar. Bisa jadi masalah yang penting justru terabaikan.

(Rizky Pradita Ananda)