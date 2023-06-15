Ramalan Zodiak 16 Juni: Cancer Jangan Lari dari Masalah, Virgo Melejit di Pekerjaan

PENASARAN seperti apa kata zodiak Anda tentang kehidupanmu hari ini? Diwarta dari New York Post, berikut ramalan zodiak seputar kehidupan umum untuk para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo, dan Virgo, sebagaimana diprediksikan ahli astrologi, Sally Brompton.

1. Cancer: Jangan hobi kabur! Karena makin Anda lari dari masalah seharian maka ke depannya justru semakin besar kemungkinannya masalah tersebut terus menghantui. Makanya, berhentilah mencoba menghindari hal yang tak terhindarkan dan hadapi saja masalah tersebut, karena ternyata tak seburuk yang ditakutkan kok!

2. Leo: Pesan untuk para Leo untuk hari ini, Anda harus waspada soal materi karena tidak boleh membahayakan keamanan finansial diri sendiri dengan mempertaruhkan semua atau tidak sama sekali pada situasi yang tidak terlalu dipahami. Jangan mudah percaya orang lain yang dengan mudah bilang hal yang tak pasti, adalah sesuatu valid yang sudah pasti.

3. Virgo: Popularitas para Virgo soal pekerjaan akan melejit di antara sekarang dan akhir pekan. Jangan berdiam diri, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji, atau justru keduanya. Jangan khawatir bahwa Anda mungkin terdengar sedikit memaksa, karena itulah yang ingin didengar oleh pemberi kerja.

(Rizky Pradita Ananda)